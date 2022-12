Hay campeón del Torneo de Verano. Un campeón que recién sacó ventajas en los penales después de una final pareja, intensa y bien jugada. Lo terminó festejando San Lorenzo que desde los doce pasos, venció a Desamparados por 3-2 para quedarse con el segundo semestre del año y meterse de lleno en la Superfinal del miércoles próximo.

Fue un comienzo infernal propio de una final. Desamparados presionando arriba, ahogándole la salida a San Lorenzo que respondió con la claridad de Hernán Muñoz para frenar el ímpetu puyutano. Se armó así un arranque de final intenso, con la primera llegada de peligro en serio en los pies de Gonzalo González, del Santo ullunero, que probó a Vicentella desde lejos. Desamparados empezó a perder intensidad pero lo siguió buscando y sobre los 34' recién tendría premio cuando Emiliano Encina metió un centro corto, al primer palo, para que Santiago Ceballos definiera al primer palo, sorprendiendo a Maxi Robledo que nada pudo hacer más que lamentarse. Estaba arriba el Puyutano y se esperaba la respuesta furiosa de San Lorenzo que aceleró, adelantó sus líneas y se le fue encima. Parecía que no le alcanzaría el tiempo pero en el descuento, un centro de Muñoz encontró la cabeza solitaria de Michel García que eligió medir su cabezazo contra el palo derecho de Vicentella que se estiró todo lo que pudo pero no llegó. Era el empate ullunero y le ponía justicia al primer tiempo. En el complemento, el arranque de Desamparados fue parecido. Presionó arriba y antes de los 2' tuvo una clarísima chance de ponerse arriba cuando Lucas Dilelio probó de media distancia y la pelota dio en la base del palo izquierdo de Robledo que sólo pudo mirar. San Lorenzo movió el banco. Empezó a buscar respuestas físicas con los cambios hasta emparejar el trámite pero poco a poco los dos empezaron a cuidar, a no arriesgar, llevando la definición del Torneo de Verano a los penales. Ahí, la definición fue dulce para San Lorenzo que festejó una coronación ansiada por su gente. Ahora, se viene la Superfinal contra Unión para darle nombre al mejor del año en San Juan.

Revanchas del Regional Amateur

La agenda no se detiene para San Lorenzo de Ullum que mañana ya estará en cancha nuevamente tratando de abrochar su clasificación a las semifinales del Regional Amateur del Consejo Federal de AFA cuando reciba a Jorge Newbery de Villa Mercedes a partir de las 18 en Ullum, con el arbitraje de Gabriel Araujo, de Mendoza. En la ida, San Lorenzo ganó por 1-0 y empatando clasificaría.

En la otra llave, en Albardón, mañana será tiempo de revancha cuando Atlético San Miguel reciba al Atlético Unión, a partir de las 18 en el Polideportivo de Campo Afuera con Adriel Araya, de Mendoza, como juez principal del partido. En la ida, en la noche del miércoles, el Azul ganó por 2-0 con goles de Fabián Carrizo y de Gustavo Pereira, quedando más que bien parado para la revancha en la que, aun perdiendo por un gol, clasificaría. Además, Unión como campeón del Invierno, se prepara para la Superfinal del miércoles próximo para coronar al campeón Oficial 2022 de la Liga Sanjuanina.