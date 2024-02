San Lorenzo no pudo quebrar su racha sin victorias y empató de local con Estudiantes de La Plata, 1-1, en un partido de la quinta fecha de la zona B de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Javier Correa (12m PT) abrió el marcador para Estudiantes, que está invicto; y Adam Bareiro (12m ST) empató para el equipo de Rubén Darío Insúa, que ahora suma tres empates y dos derrotas.



En la primera etapa los dirigidos por Eduardo Domínguez salieron a presionar al "Ciclón" con Javier Correa en el medio, Enzo Pérez y Santiago Ascacíbar por la izquierda y Eric Meza por la derecha, mientras que el local buscó espacios por la izquierda con desbordes de Malcom Braida.



"Ponga huevo, huevo San Lorenzo, esta tarde tenemos que ganar", cantó el estadio para estimular al plantel "santo" en el inicio del encuentro. Y así empezó a aparecer por la banda izquierda Nahuel "Perrito" Barrios, que como siempre se asoció con Braida para llevar el balón con peligro al área rival.



Pero a los 12m Correa, asistido por Mauro Méndez -una dupla que tuvo a maltraer al dueño de casa-, desde la línea del área grande abrió el marcador para el equipo platense en la primera llegada clara que tuvo.



Y a los 22m un tiro de esquina por la izquierda de José Sosa lo definió otra vez Correa y sacó exigido Gastón "Chila" Gómez.



A pesar de los buenos intentos de Tobías Medina (debutó como titular), organizando las llegadas de peligro para el "Ciclón", el visitante casi aumenta la distancia con un nuevo gol de Correa que fue anulado por el VAR por posición fuera de juego.



San Lorenzo recién se arrimó con un tiro libre de Barrios a los 44 minutos, pero el arquero Matías Mansilla evitó el gol.



En el segundo segmento Insúa se arriesgó e hizo debutar al delantero colombiano Diego Herazo, que ayer se realizó la revisación médica y firmó contrato hasta 2026, por el juvenil Medina, con la intención de darle la profundidad a su ataque.



El paraguayo Bareiro pudo a los 5 minutos marcar la igualdad, pero nuevamente el arquero "Pincha" le evitó el grito. Y a los 12m el goleador tuvo revancha con un cabezazo tras centro de Giay.



Un minuto más tarde San Lorenzo casi pasa al frente con un tiro de Irala que pegó en el travesaño; y a los 20m de nuevo Bareiro, tras un centro desde la derecha de Romaña, pudo marcar el segundo.



Para entonces San Lorenzo ya dominaba, fruto de los buenos cambios realizados por Insúa, aunque se repitió demasiado en los centros de Romaña desde la derecha.



Aunque no pudo llevarse los tres puntos, el "Ciclón" dejó algunas buenas sensaciones, y Estudiantes de La Plata alcanzó su objetivo de mantenerse invicto y pelear la punta.



En la próxima fecha, la sexta, San Lorenzo recibirá en su estadio el sábado 17 desde las 17 horas a Tigre, mientras que Estudiantes jugará en el Uno de La Plata con Newell's Old Boys de Rosario el lunes 19, a partir de las 19.15.