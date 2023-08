El Torneo de Verano del fútbol sanjuanino en Primera División completó este martes la novena fecha al disputarse en Ullum el encuentro entre San Lorenzo y Peñarol. El Cuervo ullunero ganó y cerró la fecha siendo el único líder del certamen.

En la Villa Aurora y con goles de Gonzalo González y Héctor Pérez, San Lorenzo se impuso por 2 a 0 ante el Bohemio y de esta manera le sacó tres puntos de ventaja a San Martín quien ahora lo escolta. Tercero se ubica Colón Junior y cuarto Desamparados, detrás siguen López Peláez, Trinidad, Del Bono y Unión.

En tanto que la fecha 10 del torneo quedó programada el lunes por la noche y arrancará este viernes a las 21.30 cuando Unión reciba a Sportivo Rivadavia. El sábado desde las 16 jugarán: Marquesado vs. Del Bono. El domingo jugarán: Alianza vs. San Lorenzo, Aberastain vs. Trinidad, 9 de Julio vs. Juventud Zondina, Recabarren vs. Carpintería y Desamparados vs. Lopez Pelaez. Para el martes quedarán: San Martín vs. Colón Junior y Juventud Unida vs. Peñarol. Resta confirmar día para el encuentro entre Villa Obrera vs. Atenas.

Por otra parte, el martes en cancha de Desamparados y sin público se jugarán los minutos pendientes del encuentro entre Marquesado vs. Rivadavia.