Hace 369 días atrás, San Lorenzo tocaba el cielo con las manos. En una durísima serie final, derrotó en Albardón a la ADA y se quedó por primera vez con la Copa de Clubes Campeones en la edición de los 50 Años. Fue fiesta para la mitad de Rodeo -aunque ellos dicen que son la mitad más uno-. Pero la apuesta del presidente Hugo Paredes fue más allá y la aventura del Torneo Federal C fue jugarlo.



Hoy, apenas un año después, el Santo rodeísto se prepara para jugar la serie final ante Sportivo Del Bono, intentando en su primera experiencia llegar al Federal B. Nada más, ni nada menos. Con presupuesto de 130.000 pesos mensuales, con un plantel al que redujo desafectando 4 refuerzos y con la apuesta audaz de contratar a Alejandro Gómez como entrenador cuando el proceso había comenzado con Ernesto Morales, hoy San Lorenzo vela sus armas.

“Jugar el Federal C es muy complejo. Un partido te deja afuera de todo, pero llegamos a la final”. Hugo Paredes - Pte. San Lorenzo

El sábado tiene previsto viajar en horario nocturno a San Juan para esperar concentrado en un hotel céntrico la primera final del domingo a las 16 en la Esquina Colorada. Vendrán los 18 jugadores que hoy hay en el plantel. Esa es su realidad. No tiene ni los 22 para hacer fútbol pero el Cano Gómez se las arregló y hoy lo tiene en la final ganándole esa plaza privilegiada a equipos como el mismo San Martín de Rodeo que lo duplicó en presupuesto, en refuerzos y en mucha logística más.



Por eso, tal vez es que los Santos rodeístos disfrutan tanto este momento. A un año y monedas de haber logrado la Copa de Campeones, hoy están cerca de un ascenso al fútbol regional y nacional.



Hugo Paredes, su presidente, no cabe en su piel por el orgullo: “Creo que humildemente hicimos lo que se pudo. Además de haber conseguido la Copa y de estar ahora en la final del Federal C que es un certamen que demanda no menos de un millón de pesos de presupuesto, nosotros llegamos a final con la mitad de esa cifra. Barrick nos ayudó con la comida del plantel y una empresa iglesiana con la indumentaria. Además, el municipio nos entregó tres pagos de 70.000 pesos y recibimos de Deportes de la provincia un primer desembolso de 70.000 pesos.



Todo sumó y al plantel lo tenemos al día” sostuvo y agregó hacia el futuro inmediato “no hemos fijado algún premio por el ascenso, pero toda la recaudación de una cena y el partido revancha será para el plantel. Vamos además a transferir el dominio de la combi propia del club a nombre de la institución, cosa que creo que es más que importante y que pocos equipos de San Juan se pueden dar ese lujo de tener su propio móvil. Es un año histórico e inolvidable para los hinchas de San Lorenzo. Soñamos alto, apuntamos lejos y estamos a un paso de conseguir hacer historia, todo gracias un plantel excepcional”.