Bien cerca. Estuvo del ascenso San Lorenzo, que cayó en la final del Federal C con del Bono. Luego, el equipo de Rodeo fue invitado al Federal B.



Era el sueño y parecía que ese primer sábado de mayo se rompía en mil pedazos pese a ganarle a Del Bono, pero no alcanzaba. Llegar al Federal B pasó a ser parte de las ilusiones rotas y cuando se reflotó la chance a través de una invitación por mérito deportivo, renacieron las esperanzas en Rodeo. Es que San Lorenzo tenía su chance y toda su gente quería jugarlo pero claro, había que ver los números, analizar los recursos y recién decidir. Con la mente fría pero con el corazón a mil.



Y el encargado de tomar esa decisión tenía que ser Hugo Paredes, su presidente. Ese mismo que lloró como un niño cuando Del Bono festejaba en Rodeo. Ese mismo que se tomó todo el tiempo y hasta solicitó una prórroga al Consejo Federal para comunicar su decisión ya que el lunes 29 debían responder y recién lo terminó haciendo el martes 30. Al filo del tiempo con lo justo, pero con sus razones.



Del Federal C al Federal B los gastos se triplican. Así es la cuenta. El triple en todo y hoy el presupuesto para sueldos trepa a los 220.000 pesos. Lejos, muy por arriba de lo que manejaron en el verano. Por eso, Paredes decidió ir paso a paso y armar su esquema financiero para ver si se podía jugar. La Municipalidad de Iglesia comprometió ya un subsidio importante y ese es el primer pilar que San Lorenzo ya tiene seguro.



Además, las gestiones del diputado Jorge Espejo tiene abiertas grandes expectativas en distintas áreas del gobierno sanjuanino, mientras que empresas como la Barrick ya les aseguró las comidas para 18 personas durante todo el certamen, además de los gastos de alojamiento para 12. Y por supuesto que las empresas iglesianas como Malvar, de Horacio Muñoz, aseguró su presencia. Por eso, Hugo Paredes se tomó los tiempos y decidió al filo del plazo.



‘Estabamos todos entusiasmados pero había que tener la mente fría. No es sencillo afrontar un certamen largo, costoso y que en lo futbolístico es muy duro. Debíamos asegurar una parte importante del presupuesto y todos nos ayudaron. Por eso nos tomamos los tiempos necesarios y hoy estamos felices de ser parte del Federal B. En lo futbolístico, la idea es mantener la base que llegó a las finales del Federal C y llevar no más de 6 u 8 refuerzos para potenciar lo que teníamos. No podemos ir a buscar nombres rutilantes pero tenemos confianza en lo que hay y en la actitud de todos’, remarcó el presidente.



Canito Gómez sigue al frente



La muy buena campaña que hizo en el Federal C y el excelente trato que tuvo con la dirigencia y toda la gente de San Lorenzo hicieron que las puertas azulgranas continuaran abiertas para Alejandro ‘Canito’ Gómez decidiera seguir al frente del club en esta participación histórica en el Federal B.



El entrenador, que había tenido experiencia en San Martín dirigiendo la Primera local, Inferiores y Reserva de AFA y también en Unión de Rawson, ya aseguró la continuidad como así también todo su cuerpo técnico conformado por Horacio Esquibel como ayudante de campo y el profesor Daniel Corrales, como preparador físico. Está previsto que este lunes próximo comience ya la pretemporada que se realizará íntegramente en Rodeo.