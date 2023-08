Un punto, la punta. Así terminó el jueves San Lorenzo de Ullum que en el partido postergado de la fecha inicial, empató sin goles con Atenas, en La Rinconada, y se convirtió en el único líder del Torneo de Verano de la Liga Sanjuanina de Fútbol. No es sencillo sumar en La Rinconada y por más que el presente de Atenas no sea el mejor, San Lorenzo logró el objetivo de no volverse a Ullum con las manos vacías, sabiendo que el punto lo colocaba solito en la punta. El partido fue intenso, trabado. Con la presión del local para hacer sentir su poderío en Pocito mientras que el Santo supo replegarse para terminar llevándose el empate.

Ahora, en las posiciones, el que manda es San Lorenzo seguido por Colón Junior, mientras que en el tercer escalón aparece Desamparados. Más abajo, viene un lote de cuatro equipos que están con 11 puntos y dentro de ellos, San Martín que con un partido menos ya que tiene el pendiente con Atlético Recabarren de Zonda, podría llegar a los 14 puntos, pero sin alcanzar a San Lorenzo.

Por las PASO nacionales este fin de semana no habrá actividad y recién se programará la octava fecha en la reunión del consejo directivo de la Liga. Solo quedarán por jugar dos pendientes: el ya nombrado San Martín con Recabarren que irá el miércoles 16 y el clásico Marquesado-Rivadavia.