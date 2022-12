Simple, efectivo. Maduro y consciente de limitaciones y virtudes, el incansable San Lorenzo de Ullum hizo lo que tenía que hacer para ilusionarse con la final del Torneo de Verano. Con un planteo sencillo y sin misterios, derrotó al Atlético San Martín en Concepción por 1-0 y quedó más que bien parado para la revancha de la semana próxima en las semifinales del Torneo de Verano de la Liga Sanjuanina de Fútbol. El gol de Michel García, en el final del primer tiempo, terminó premiando la simpleza del planteo de los Ulluneros que siempre supieron qué y cómo hacerlo, ante un San Martín que fue mucho vértigo, demasiado ímpetu pero escasas ideas para equilibrar el partido.

De entrada, la presión la quiso imponer San Martín que con la potencia de Ramos y Regalado llegó en el inicio al arco de Robledo pero sin demasiado peligro. Bastó que Muñoz y Sánchez se afirmaran en el medio de San Lorenzo para que empezara otro partido. Se hizo todo demasiado parejo y con espacios para la potencia de Gonzalo González. Así, los Ulluneros crearon no menos de tres ataques con peligro obligando a trabajar a Caravario. Parecía que el primer tiempo se iba con empate pero González anticipó, metió el remate bombeado y Caravario se estiró pero no alcanzó a sacar, dejándole la pelota a García que no perdonó y puso el 1-0.

En el complemento, las ideas se nublaron como la tarde en San Martín. Quiso y no pudo. Mauricio Fernández cambió nombres y esquema pero nunca pudo poner contra las cuerdas a un San Lorenzo que se fue replegando con orden, para terminar cerrándole todos los caminos al local. Fueron intentos sin peso, sin profundidad. Y claro, exponiéndose a la contra que ya sin García en cancha perdieron potencia, a pesar de la tremenda entrega de Gonzalo González. En el tramo final, San Lorenzo decidió cerrar la historia y Alfredo Molina se armó con cambios para sostener el resultado. Lo hicieron con simpleza, con sencillez. San Martín fue ansiedad, desesperación. Nunca creo un mano a mano. Se fue así el primer cruce de semifinales y San Lorenzo, son la bandera del orden y la simpleza, hizo ruido en Concepción.

Desamparados hizo su ventaja con Unión

Con goles de Martín Presioza, en el primer tiempo, y otro de Santiago Tello en el complemento, Sportivo Desamparados supo edificar su ventaja sobre el Atlético Unión al vencerlo por 2-0 en Puyuta en el partido de ida de la serie semifinal del Torneo de Verano. En un partido intenso, trabado, jugado a muerte, Sportivo pudo golpear en los momentos justos para quedar acomodado para la revancha en Rawson. En el primer tiempo, Desamparados abrió el marcador cuando Presioza -a los 40'- ganó en el área rival y puso el 1-0 que sorprendió a Unión. Quiso aparecer una reacción en el Azul pero quedó en eso, En el complemento, la búsqueda de Unión fue más frontal y se expuso a la contra de Sportivo que con más espacios esperó su momento para liquidar el primer cruce de la serie. Y lo consiguió con un golazo de Santiago Tello que metió un zapatazo infernal para vencer a Biasotti, dejando un muy buen margen para la vuelta.