San Lorenzo desperdició una buena chance para no perderle pisada a Boca en la pelea por el título, al caer en el Nuevo Gasómetro ante Aldosivi de Mar del Plata por 1 a 0. San Lorenzo, que sintió las ausencias de Néstor Ortigoza y Fernando Belluschi, fue un poco más durante la primera parte, pero cuando quedó abajo en el marcador tuvo pocas respuestas futbolísticas para cambiar la historia. El entrenador Diego Aguirre, tras el partido, admitió que el equipo ‘subestimó‘ al rival y ‘no entró enfocado‘ como correspondía al partido. El equipo dirigido por el uruguayo Diego Aguirre se quedó clavado en los 46 puntos con los que inició el partido; mientras que Boca, luego del triunfo ante Newell’s, tiene 52.



En el primer tiempo, si bien San Lorenzo fue un poco más que su rival, no pudo generar juego para abastecer a sus hombres más adelantados, y eso provocó que por momentos no supiera cómo llegar al arco defendido por Matías Vega. Sólo Ezequiel Cerutti, por la derecha, fue él único que logró desequilibrar por derecha para generar alguna preocupación para la defensa de Aldosivi.

La ausencia de Cristian Llama y Sebastián Penco, por decisión del entrenador Walter Perazzo, le jugó en contra a Aldosivi, que al menos en los primeros cuarenta y cinco no generó situaciones de gol.



En el segundo período la visita salió dispuesta a revertir su racha negativa, acumulaba 7 partidos sin victorias, y de entrada tuvo la apertura del marcador. El uruguayo Diego Aguirre intentó volver a ganar el control del juego con los ingresos de Leandro Romagnoli y Nahuel Barrios, pero el peligro lo seguía creando el ‘Tiburón‘. Aldosivi llegaba más y a los 19 encontró el gol. Sosa Otermín envió un córner desde la izquierda, Galván cabeceó, Navarro tapó y la pelota le cayó a Alegre, quien la empujó al gol.



A los 33, Vega se lució de manera sensacional con una doble tapada a Caruzzo y Blandi, y ya en el descuento se jugó la cabeza para despejar con los puños y ahogarle el grito de gol a Blandi. San Lorenzo debía ganar y no ganó. Boca, agradecido.Buenos Aires, DyN