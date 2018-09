Un clásico siempre motiva en la previa. Sea la fecha que sea y el momento en el que llegue cada uno. En este caso, tanto San Lorenzo como River vienen de situaciones similares. Dulces en la competencia internacional y agrios en la Superliga. Aunque, hay una diferencia en los equipos que se verán las caras hoy, desde las 20 (TNT Sports): el Millonario suma al Pity Martínez en la lista de concentrados, mientras que el Ciclón resta a Ariel Rojas. El motivo por el que Rojas no jugará tiene que ver con un "pacto de caballeros" que el jugador hizo cuando salió de River hace dos meses para llegar a San Lorenzo. Cuando el fixture indicara que tenía que enfrentar a su ex club, el volante zurdo no iba a jugar. Y se cumplirá lo pactado al margen de que haya trascendido que Claudio Biaggio habría pedido que jugara igual. El reemplazante será Franco Moyano.



Tanto San Lorenzo como River buscarán su primera victoria en la Superliga. Vienen de empatar ambos las tres fechas que jugaron hasta el momento. La diferencia está en las áreas. El Ciclón convirtió cinco tantos; el Millo, ninguno. Aunque a los de Boedo les marcaron también cinco tantos, mientras que a los de Núñez, ninguno.

Hoy, la fecha se abrirá con Defensa y Justicia-Belgrano, a partir de las 13.15, mientras que luego -desde las 15.30- se medirán Bánfield con Patronato de Paraná. A las 17.45 en Córdoba, Talleres será anfitrión del entonado Godoy Cruz de Mendoza, en un prometedor partido.