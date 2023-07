Racing y San Lorenzo empataron 1 a 1 en un encuentro jugado anoche en el Cilindro de Avellaneda por la 23ra. jornada de la Liga.

La apertura del marcador estuvo a cargo de Gabriel Hauche para el local, mientras que para el "Ciclón" igualó Adam Bareiro a los 37min, de la primera y segunda etapa, respectivamente.

El empate dejó transitoriamente a San Lorenzo en la segunda posición con 42 puntos, mientras que Racing llegó a las 31 unidades y en el 12do lugar.

En el comienzo del encuentro la visita tuvo la iniciativa, aunque el encuentro fue parejo. Racing fue más vertical y más efectivo al conseguir la apertura del marcador (luego del chequeo del VAR) con un tanto de Gabriel Hauche tras una habilitación de Maximiliano Romero.

El segundo tiempo lo tuvo a San Lorenzo con la iniciativa para intentar al menos empatar el encuentro, tuvo la pelota y la intención, pero no generó chances claras. Racing, por su parte, se hizo fuerte en defensa a pesar de tener un jugador menos y si bien no tuvo jugadas de contragolpe, no pasó sobresaltos y estuvo tranquilo para mantener la diferencia a su favor. La expulsión del defensor colombiano de San Lorenzo, Rafael Pérez, emparejó el desarrollo del partido, aunque en el ida y vuelta el "Ciclón" logró el empate con el tanto de Adam Bareiro que definió solo en el área ante la pasividad de la defensa "académica". Luego, pese a los intentos de la visita, el resultado ya no se movió más.