San Lorenzo de Almagro le ganó aNewell"s Old Boys de Rosario por 3 a 2, como local por la 25ta. y última fecha de la Liga Profesional de Fútbol de Primera División, y le dá oxigeno para el año que viene con un nuevo entrenador, en el encuentro que se jugó en el Nuevo Gasómetro y controló Fernando Espinoza.

Newell"s abrió el marcador con Francisco González (5m.PT), lo igualó Néstor Ortigoza, de tiro penal (33m.PT), volvió a ponerse en ventaja el equipo "leproso", con el gol de volea de Julián Fernández.

Nuevamente, lo empató de cabeza Franco Di Santo (46m. PT), que al minuto del segundo tiempo también marcó, por la misma vía, para convertir el tercer gol "azulgrana".

Con este resultado San Lorenzo subió a la vigésima posición, con 27 puntos, en la Liga Profesional de Fútbol y Newell"s es decimonoveno, con 28 unidades.

En la primera parte, San Lorenzo tomó la iniciativa con salidas por la banda derecha con Gabriel Rojas, Nicolás Fernández Mercau, para asistir a los delanteros Franco Di Santo y Nicolás "Uvita" Fernández.

Pero Newell"s abrió el marcador a los 5 minutos, en un contragolpe con un quite de pelota de Juan Garro, desbordó por la banda izquierda, le dio un pase a Nazareno Funez que asistió a Francisco González, para que la empujara al arco defendido por Sebastián Torrico.

El "Ciclón" pudo empatar a los 14 minutos con un cabezazo de Siro Rosané en el área, que salvó en la línea Jerónimo Cacciabue.

A los 17 minutos, el árbitro Fernando Espinoza expulsó por roja directa a Mariano Bittolo, por insultar a un juez de línea.

El empate del club de Boedo vino de un tiro penal que ejecutó Néstor Ortigoza a los 33 minutos, jugada que vino tras una infracción de Franco Escobar a "Uvita" Fernández.

El equipo rosarino, con un jugador menos, anotó el segundo gol a los 40 minutos desde un córner por la derecha de González, que le quedó a Julián Álvarez y definió de volea para estirar el marcador.

Seis minutos después el "Ciclón" lo empató desde un desborde por la derecha de Cerutti, que tiró un centro al área, la bajó Cristian Zapata y le quedó a Franco Di Santo para cabecear.

En la segunda etapa al minuto, de nuevo Di Santo, de un centro por la derecha de Ezequiel Cerutti, volvió a cabecear para marcar el tercer tanto "Santo".

En este momento del encuentro, el técnico del plantel rosarino, Adrián Blas Taffarel dispuso varios cambios para refrescar al equipo y poder llegar a la igualdad, que no se dio.

Jerónimo Calcaterra fue expulsado por doble amonestación, a los 38 minutos, y Newell"s se quedó con 9 jugadores en el campo de juego.

San Lorenzo, pese a la ventaja de jugar con 2 jugadores de más, sufrió hasta el último minuto del partido, más aún cuando a los 49 se fue expulsado Alexis Sabella, en el equipo local.

Un cierre de año algo más digno para un San Lorenzo que terminó muy abajo en las posiciones y con serios cuestionamientos a su dirigencia que apostó por varios entrenadores y no consiguió ni siquiera acercarse a posiciones de clasificación a copas.



Monarriz no sigue

"Dejé la vida en este breve tiempo en que pasé muchos nervios, pero apoyo la cabeza en la almohada y duermo tranquilo, aunque sabemos que no cumplimos el objetivo de llegar a alguna copa", destacó Monarriz. "Pero mi momento se cumplió, ya está, y no voy a seguir. Es que resulta más lo que me dio a mí el club que lo que yo le dí", indicó al final.