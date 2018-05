Conducción. Hugo Paredes es el presidente de los Santos y va por otro período en el club del Barrio América

A dos años de la conquista de su primera Copa de Clubes Campeones y luego del exitoso paso por el hoy desaparecido Torneo Federal B donde consiguió su permanencia, en San Lorenzo de Rodeo decidieron no quedarse en los lamentos y el objetivo es reamarse en todo sentido. Su presidente, Hugo Paredes, sabe muy bien que el impacto de no tener competencia en este primer semestre complica todo a raíz de la postergación del inicio del torneo iglesiano para recién el mes agosto será grande pero no se quedan: "Es un momento duro y creo que para todos los clubes de Iglesia. Haber llegado al Federal B subió la vara, marcó otro profesionalismo y de pronto quedarnos sin eso afecta al equipo. Pero con nuestra gente de San Lorenzo decidimos no quedarnos. Apostamos a algunas obras, a mejorar el campo de juego, a reequipar el gimnasio, a remodelar la tribuna Este para avanzar. Lógico que se complica porque sin competencia es difícil que el socio venga, que se acerque, que sume pero no podemos quedarnos porque logramos cosas muy importantes como la primera Copa en 2016 y luego ascender y quedarnos en el Federal B".



En San Lorenzo de Rodeo los recursos no sobran y la visión de su dirigencia apuesta a esquivar este momento de inactividad apostandole a las obras, al crecimiento patrimonial y a rearmar sus divisiones menores que sin competencia no tienen evolución, con el riesgo que esta situación implica.