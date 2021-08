San Lorenzo y Banfield igualaron 1-1 en el estadio Pedro Bidegain, por la cuarta fecha de la Liga Profesional. Nicolás "Uvita" Fernández anotó el gol del Ciclón y dos minutos después, Ramiro Enrique hizo lo suyo para el Taladro.

El dueño de casa, junto a los clubes de Avellaneda, Racing e Independiente, mandan en las posiciones con ocho unidades.

En los primeros 45 minutos de partido, Banfield fue más y superó en el juego a San Lorenzo; tuvo la más clara con un tiro de media distancia de Giulano Galoppo, que impactó de lleno en el palo.

Las otras aproximaciones llegaron a través de centros que cayeron al área y complicaron a la defensa del Ciclón, aunque afortunadamente para el local, no fueron cabezazos del todo precisos, motivo por el cual se fueron en tablas al descanso.

El segundo tiempo comenzó con todo y pese a que Banfield parecía mejor, el que golpeó primero fue San Lorenzo con un golazo de media distancia de Uvita Fernández a los 51 minutos.

Sin embargo, la alegría no duró nada y los dirigidos por Javier Sanguinetti igualaron el encuentro gracias a Enrique -a los 53"- que en el mano a mano con Sebastián Torrico no perdonó.

A partir de ahí ninguno cedió en defensa y ambos querían encontrarse con la victoria a través del contrataque, pero esto no pasó y los dos equipos terminaron sumando un punto. A la postre, algo que los dos equipos vieron como positivo.

En la próxima fecha, San Lorenzo se medirá ante Unión en Santa Fe desde las 15:45 del próximo sábado, mientras que Banfield hará como local ante Talleres ese mismo día, pero a las 13:30.

Conformes con el empate

El emblema de San Lorenzo, Néstor Ortigoza, resumió el encuentro anoche con que "siento que el empate fue justo. Nosotros tuvimos un buen primer tiempo y lo pudimos abrir en el arranque del segundo, pero luego como que nos quedamos un poco y Banfield lo supo aprovechar. Es importante seguir sumando y mejorando partido a partido. No hay que olvidarse que somos un grupo que se está formando y conociendo". Respecto a su actuación personal, el volante manifestó que "me siento conforme con lo que vengo haciendo. En lo físico voy ganando ritmo y con la pelota cada partido me siento mejor. Es un camino lindo por recorrer, más todavía cuando uno cumple el sueño de poder volver a jugar al club donde tan bien se sintió".

Del lado de Banfield, Luciano Galoppo, destacó que "estuvimos cerca de ganarlo en el final, pero nos faltó esa puntada decisiva. Igualmente, es un punto positivo teniendo en cuenta el rival y la cancha esta que siempre es brava".