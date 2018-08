La segunda fecha continuará esta jornada con otros cuatro encuentros más, teniendo a dos grandes como San Lorenzo y Racing buscando la primera victoria en esta Superliga.



En el Nuevo Gasómetro del Bajo Flores, el equipo de Claudio Biaggio recibirá a Lanús (17.45) con la misión de sumar sus primeros tres puntos. Fue una semana particular para el Ciclón ya que disputó la vuelta de la segunda fase de la Copa Sudamericana ante Temuco, en Chile, y pese a perder nuevamente contra los chilenos en la cancha se clasificó a octavos de final por el triunfo en los escritorios de la ida por 3-0 debido a una mala inclusión de un futbolista trasandino. En este torneo, San Lorenzo viene de igualar 2 a 2 contra un equipo que peleará por mantener la categoría como es Tigre.

La fecha terminará mañana con: Estudiantes-Boca y San Martín T.-Unión.



Lejos está este equipo de tener el rendimiento que se espera, aunque es cierto que Biaggio debe arreglársela con el poco material con que cuenta pues no se incorporó a nadie para este semestre e incluso perdió a varias piezas. El Granate tiene a su entrenador, Ezequiel Carboni, algo cuestionado ante la falta de buenos resultados desde que asumió y en el debut desperdició una ventaja de 2-0 sobre Defensa y Justicia, debiendo conformarse con un punto.



El otro grande que verá acción hoy será Racing. Desde las 20 horas, en Avellaneda, apuntará a tener algo de paz luego de una semana muy convulsionada debido a los cruces dialécticos entre su presidente Víctor Blanco, el entrenador Eduardo Coudet y el volante Ricardo Centurión, quien en el bautismo de la Superliga no fue titular debido a que en un entrenamiento previo no estaba en "las mejores condiciones", tal cual reveló el máximo dirigente.



Luego del 2-2 ante Atlético en Tucumán y sabiendo que el máximo objetivo es la vuelta de los octavos de final ante River por la Copa Libertadores, la Academia se mide contra un rival de peligro como es el Vélez de Gabriel Heinze. El Fortín tuvo un arranque más que prometedor con el 2-0 ante su público sobre Newell"s, dejando por un momento de lado la falta de su máxima figura en el pasado reciente, Mauro Zárate, quien se fue a Boca.



Sin dudas, un choque más que interesante en el Juan Domingo Perón entre dos equipo que siempre apuestan por el fútbol ofensivo.



A su vez, desde las 13.15 (por Fox Sports Premium), en Santa Fe, Colón será anfitrión de Tigre en un cruce entre equipos que deben mirar bastante le promedio del descenso.



En tanto, en Mar del Plata y a partir de las 15.30 (TNT Sports), Aldosivi tendrá su regreso a la máxima categoría ante su público cuando reciba a Huracán. El encuentro contará con la presencia de público visitante del Globo.