El número 12. El atacante neuquino Daniel Opazo, de último paso por Newell"s, se incorporó anoche al plantel verdinegro en Buenos Aires.

El "Monito" Daniel Opazo se convirtió en la 12da incorporación de San Martín, de cara al arranque de la temporada. El delantero neuquino, de 21 años, llegó a préstamo desde Newell"s y ayer se sumó al plantel cuando éste llegó a Buenos Aires para desarrollar la segunda parte de la pretemporada, que tendrá los dos primeros partidos amistosos.



Opazo no iba a ser tenido en cuenta en el club rosarino, donde no jugó mucho la temporada pasada por una lesión, y llegó a un acuerdo con la dirigencia verdinegra que estaba tras los pasos de un delantero.



El atacante neuquino todavía tiene contrato con Newell"s por tres temporadas más, por lo que a San Martín llega a préstamo y se unió a una línea ofensiva que sumó también a Martín Bravo, Gonzalo Castillejos, Fernando Brandán y Nazareno Solís, más la continuidad de Gustavo Villarruel y Pablo Magnín.



"Estoy muy contento de seguir jugando en la Superliga, es importante para mí. Se dio todo muy rápido. Quiero aprovechar esta oportunidad. Voy a ir a sumar como lo hice siempre, después veremos si me toca. En Newell"s podría haber jugado más si no fuera por las lesiones, pero eso es parte del fútbol", dijo el Monito al diario ""Río Negro" sobre su incorporación a San Martín, que será su tercer equipo, ya que además de la Lepra, su primer equipo fue Cipolletti en el Federal A.



El plantel de San Martín llegó ayer a Buenos Aires para jugar el miércoles ante Defensa y Justicia, y el próximo sábado con Estudiantes de La Plata.