Por un lado la juventud de Facundo Mallea. Por otro lado la experiencia de Hernán Muñoz. Los referentes de San Martín y San Lorenzo de Ullum, respectivamente, tienen un objetivo en común: tomarse revancha del torneo pasado donde ambos equipos quedaron eliminados en semifinales. Ahora, ambos se cruzarán entre sí e irán con la misión de meterse en la gran final del Torneo de Verano del fútbol sanjuanino en Primera División.

Verdinegros y ulluneros disputarán uno de los cruces de semifinales (el otro será Desamparados-Unión). La ida se jugará este jueves a las 17 en Concepción y la revancha una semana después en Ullum. "Estamos muy tranquilos, sabemos que si hacemos un buen partido podemos sacarle provecho a la localía. Nos sentimos muy cómodos jugando en nuestra cancha asi que intentaremos seguir por esa senda", explica Facundo Mallea, defensor de San Martín. Por su parte, Hernán Muñoz, también expresa: "Ansiosos por ese partido, sabemos que San Martín se hace fuerte de local pero nosotros vamos a ir a jugar de igual a igual, no nos sirve replegarnos para ir a buscar un empate".

"Somos un equipo que generamos mucho pero tenemos que ser eficaces, podemos lastimar mucho. Somos un equipo con un promedio de edad muy bajo pero con ganas de sobra de meternos en la final". Facundo Mallea / Jugador de San Martín

Es que para ambos la localía en estas instancias juega un papel extra, por eso Mallea y Muñoz hacen mucho hincapié en eso: "Contra Marquesado en Cuartos hicimos pesar la localia porque le sacamos provecho y nos sirvió muchísimo para ir de visitante. Creo que cada uno se hará fuerte de local pero nosotros confiamos mucho en lo que hacemos y esperamos poder sacar un buen resultado. Conocemos bien a San Lorenzo, sabemos como juegan, nosotros apuntamos a jugar nuestro juego", expresó Mallea, uno de los futbolistas destacados en el Verdinegro. Muñoz espera que el desgaste físico por venir jugando también el Regional Amateur, no pese a la hora de jugar la semi: "Espero que no nos pase factura el cansancio por venir jugando los dos torneos con mucha intensidad, además jugar a las 17 con el calor por ahí dificulta mucho más. Nosotros vamos a ir buscando protagonismo, ya lo hemos enfrentado a San Martín en su cancha, tener dominio en una cancha donde se puede jugar hace que te canses menos, eso vamos a buscar", explicó.

"Hay jugadores en San Lorenzo muy jóvenes, por eso nosotros tratamos de transmitirle lo que hemos aprendido. San Lorenzo es un club muy humilde donde te brindan todo y creo que sería muy bueno retribuirles eso con un campeonato". Hernán Muñoz / Jugador de San Lorenzo

Tanto para Mallea como también para Muñoz será una buena chance de tomarse revancha del torneo anterior, donde ambos equipos quedaron eliminados en semifinales. San Martín quedó afuera tras caer ante Unión, ahora Mallea dice que aprendieron de esos errores: "En semis con un Unión nos pasó que cometimos errores que nos costaron caro. Es una revancha para nosotros mismos porque estuvimos muy cerca de jugar la final pero nos topamos con un gran equipo como Unión pero no creímos que ellos eran superiores. Sería sacarnos una espina", expresa Mallea y se ilusiona con más: "No hay que adelantarse porque quedan 180 minutos pero soñamos con jugar una final sabiendo los rivales que hay enfrente, si es contra Sportivo sería algo muy lindo para el fútbol sanjuanino y si es contra Unión también porque quedó esa espina del año pasado. No hay que adelantarse y buscaremos pasar esta instancia ante San Lorenzo para poder soñar", comentó.

Del otro lado el volante de San Lorenzo, expresa: "Contra Aberastain el torneo pasado quedamos afuera en los penales y por muy poco. En la ida lo podríamos haber definido pero erramos un penal y en la revancha volvimos a errar un penal pero habíamos hecho mérito de sobra para estar en la final. Creo que hemos aprendido de esos errores y será clave plasmarlos ahora contra San Martín", comentó el ex Unión que a la vez elogió a la institución ullunera: "Somos un gran grupo humano, y en lo futbolístico somos un equipo muy vertical, con mucha profundidad que tratamos de ser protagonistas siempre", expresó.

De un lado Mallea, 23 años. Del otro lado Muñoz, 32 años. La juventud versus la experiencia y el mismo sueño de ambos: meterse en la final del Torneo de Verano. El primer paso intentarán darlo con éxito este jueves porque claro dentro de una semana solo habrá lugar para uno solo que será quien se meta en la final.