El 2023 ya empezó para el Atlético San Martín porque con el sorteo de las zonas y el fixture, el equipo verdinegro ya conoció lo que le depara el año venidero. Apuntándole todo al 3 de febrero, fecha de inicio para la Zona A que integra, San Martín debutará en Mar del Plata ante Alvarado, mientras que como local, abrirá ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza. El resto de los partidos de la primera jornada de la Zona A serán los siguientes: Gimnasia de Mendoza-Defensores Unidos de Zárate, Patronato de Paraná-Brown de Madryn, Güemes-Agropecuario, Deportivo Morón-Almagro, Almirante Brown-San Telmo, Defensores de Belgrano-Temperley, Estudiantes de Río Cuarto-San Martín de Tucumán. Flandria será el primero en tener fecha libre.

Para San Martín, el camino será largo. De febrero a noviembre, con 36 fechas para intentar ser primero en la Zona A y jugar la final por el primer ascenso o quedar entre los ocho primeros del grupo para ir al Reducido por el restante ascenso. El clásico entre All Boys y Nueva Chicago será el partido más destacado de la jornada inaugural. El partido entre el 'Albo' y el 'Torito' de Mataderos será válido por la Zona A, que contará con un total de 19 equipos, con ocho encuentros y un equipo libre por fecha. La Zona A empezará el 3 de febrero, debido a que cuenta con un equipo más, y la B lo hará una semana después. La primera jornada de la Zona B, que tendrá 18 equipos, quedó de la siguiente manera: Aldosivi-independiente Rivadavia, Maipú-Chaco For Ever, Villa Dálmine-Mitre, Deportivo Madryn-Chacarita, Rafaela-Tristán Suárez, Estudiantes (BA)-Atlanta, Brown (A)-Racing de Córdoba, Quilmes-Riestra y Gimnasia de Jujuy-Ferro.

l torneo contará con 37 equipos, divididos en dos zonas, una de 34 fechas y otra de 36 jornadas. Asimismo, se disputará en sistema de ida y vuelta, y se estipula que el comienzo sea para la primera semana de febrero y finalice a mediados de noviembre. No habrá fecha de clásicos y los equipos que mantienen esa condición fueron separados. En cuanto a los ascensos, los dos primeros equipos de cada zona disputarían la final por el primer cupo hacia la Liga Profesional. El perdedor de esa definición, accedería a los cuartos de final del Reducido. Por su parte, cabe destacar que del segundo al octavo puesto de cada zona jugarán el Reducido para confirmar el segundo de los ascendidos. La primera fase sería a un solo partido y a partir de cuartos de final las series se disputarán a ida y vuelta, posiblemente con ventaja deportiva. En cuanto al descenso, serán tres equipos los que pierdan la categoría: los últimos de cada zona y también habría un desempate entre los penúltimos de cada grupo.