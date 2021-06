Luego de confirmar que el regreso a la competición será el próximo jueves 10 a partir de las 15 horas de visitante ante Deportivo Morón -con el arbitraje de Lucas Comesaña- en San Martín ya no habrá descanso para nadie. Con prácticas alternadas entre el predio Emmanuel Mas y el estadio Hilario Sánchez, en Concepción, el plantel que encabeza Paulo Ferrari intensifica sus movimientos, sabiendo que el parate por el confinamiento sirvió para recuperar a los tocados y también para mejorar en la parte anímica tras la última caída como local ante Güemes de Santiago del Estero. Teniendo previsto viajar a Capital Federal el martes próximo, en San Martín hay agenda completa para todo el fin de semana apuntando a esta fecha 11.

San Martín está 12do en la Zona B con doce puntos, estando a tres del cuarto que clasifica.

En lo futbolístico, la recuperación del defensor Alejandro Molina terminó de completarse con el parate y estaría ya a las ordenes del entrenador, sabiendo que hoy la posición de lateral derecho en defensa es de Gonzalo Prósperi, aunque el experimentado futbolista estaría ya viviendo sus últimos partidos como jugador, ya que figura en los planes de Leandro Romagnoli quien será el entrenador de San Lorenzo de Almagro. Prósperi sería parte del cuerpo técnico junto al Beto Acosta y el futbolista terminaría su contrato con San Martín el próximo 30 para ya retirarse y dar paso a esa nueva etapa. El resto de la formación sanjuanina no tiene grandes novedades en cuanto a lesiones ni suspensiones por lo que Ferrari podría tener a mano todo el potencial, incluyendo a Lucas Campana que antes de este parate había evidenciado algunas molestias. Con Molina de regreso, San Martín aún no paró ni por cerca alguna formación tentativa pero la base de las primeras 10 fechas de la Primera Nacional ya está armada y los nombres no varían demasiado más allá de las necesidades de ser más regular ya que de visitante está aún invicto pero de local, perdió demasiados puntos. Cozzani en el arco; Prósperi o Molina, Alvarez, Hernández y Aguirre en defensa; Berterame, Pelaitay, Maxi González, Ruiz o Sánchez en el medio; Giménez, Campana o Rescaldani en el ataque constituyen esa estructura que por ahora no tiene demasiadas variaciones sustanciales en el sistema tampoco. Se viene Morón y para San Martín será el momento de recuperar el terreno y los puntos perdidos.