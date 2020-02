En el fútbol los momentos son cortos y las oportunidades se deben aprovechar. Por la 18va fecha de la Primera Nacional, San Martín recibirá a Mitre de Santiago del Estero con la imperiosa necesidad de tener que ganar para revalidar la confianza. El encuentro se disputará en el "Hilario Sánchez" desde las 19 horas y con el arbitraje de Yamil Posse.

La oportunidad parece presentarse en el momento justo para el conjunto de Concepción. Es que el conjunto santiagueño llega de perder ante Atlanta y su presente lo ubica casi en el fondo de la tabla. Para San Martín la misión es una sola hoy ante su gente: la victoria. Es que en lo que va del torneo todavía no conoce el triunfo, perdió de local ante Belgrano (0-1) y luego cayó ante Estudiantes de Caseros en Buenos Aires (5 a 3). Esa derrota caló hondo en el plantel verdinegro que si bien tuvo reacción y en algún momento estuvo cerca de empatar el juego cuando estaban 4 a 3, perdió por expulsión a Lucas Campana y esa incidencia terminó por decretar la derrota, porque ahí no más vino un gol del Pincha bonaerense y no hubo vuelta atrás.

En la semana perdió a Monteseirin por una fuerte lesión y es casi un hecho que será Barrios quien lo reemplace. Grelak, jugado por jugado, hoy apostará con lo mejor que tiene para ir en búsqueda de ese triunfo que le permita encarar el torneo de otra manera y aspirar a meterse en la pelea. No será fácil, pues enfrente tendrá al equipo de De La Riva, que si bien no llega en su mejor momento, también tiene la necesidad de tener que sumar de a tres. Viene de perder sus dos encuentros, ante Atlanta y Estudiantes de Caseros y mostrará una variante que se dará con el regreso de su Luis Ojeda, también se destaca la presencia del sanjuanino Lucas Ceballos, ex Desamparados.

San Martín sabe que hoy es "el" día. Lo único que sirve en Concepción es ganar.