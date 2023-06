Se largó la segunda rueda de la Primera Nacional y todo cuenta. Un error se paga caro, todos se conocen y el juego se hace más parejo que nunca. Cada uno sabe a lo que juega y en ese escenario, Atlético San Martín irá hoy por el mejor resultado en su visita a Guemes de Santiago del Estero con el objetivo fundamental de no perder el paso de ese lote de cinco equipos que comandan la Zona A de la Primera Nacional en un margen de apenas 4 puntos. Ganar es lo ideal, sumar lo indispensable. Con ese plan de juego, el Verdinegro se presentará hoy ante el Gaucho Santiagueño que viene de perder ante Defensores Unidos de Zárate en la fecha pasada y está en el límite de caer en la zona de pelea por la permanencia. Todo indica que será un nuevo examen de personalidad para este San Martín que ha sido más que irregular saliendo de San Juan.

Después del triunfo ante Patronato del sábado pasado y con la novedad que Nicolás Pelaitay ya está habilitado tras su suspensión, en San Martin las dudas futbolísticas son escasas. En el sistema, en el modelo, el técnico César Monasterio no tiene duda alguna pero en los nombres, todavía no se define en la idea de buscar el mejor rendimiento. Así, en el fondo, todo se repetirá con Monllor en el arco, mientras que Molina, Masuero, Aguirre y Bontempo repetirán la zaga. Del medio, para adelante, aparecen las posibles variantes porque con Pelaitay de vuelta, la titularidad de Llano como volante derecho entró en consideración pese al gran partido que hizo contra Patronato. Esa es la primera duda, porque tanto Jonatan Blanco como Francisco Grahl son número puesto para completar el mediocampo. Igual, Sebastián González que más suelto, puede retrasarse según el partido lo reclame. Arriba, Benjamín Borasi es otro de los que se ganó su lugar, mientras que el otro punta no está decidido del todo porque Gordillo no terminó de convencer y Matías Donato tiene sus chances.

Enfrente estará este Guemes de Walter Perazzo que aún no puede encontrar la regularidad en la temporada. Su último partido como local fue empate ante Brown de Madryn y en las dos presentaciones anteriores en Santiago del Estero, tampoco pudo ganar. Una racha adversa que lo condiciona y hoy lo tiene a sólo tres puntos de caer en descenso. Todo eso, complica y marca de ansiedad el andar del Gaucho que saldrá a buscar su resultado con los riesgos que implica tenerlo a San Martín bien afilado.

Contra Morón

En la agenda de San Martín, el próximo partido como local será el sábado 8 cuando reciba a Deportivo Morón en San Juan a partir de las 16 por la fecha 24 de la Zona B. Mientras que por Copa Argentina, jugaría el miércoles 19 en La Rioja ante Vélez Sarsfield.