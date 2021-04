La Copa Argentina es materia pendiente para el Atlético San Martín. Haberse metido en los 16avos de esta edición invita a ir por un escalón más para entrar por primera vez en los Octavos de Final y apuntando a eso, el Verdinegro se prepara con la mejor pilcha para jugar mañana contra Racing Club en la cancha de Arsenal de Sarandí, desde las 21,10. Sin confirmación de la formación inicial, el plantel de San Martín no tuvo descanso alguno tras igualar con el Violeta el pasado sábado. El domingo, en el predio de Independiente, en Villa Domínico, hubo regenerativo para los titulares y algo más de intensidad para los que no jugaron por la Primera Nacional. Este lunes, la agenda cambió de escenario y el predio de San Lorenzo fue el lugar para empezar a definir la formación que iría contra la Academia, remarcando que el entrenador Paulo Ferrari pondrá lo mejor, sin guardarse nada. Hoy, nuevamente en el campo de entrenamiento del Santo, el conjunto verdinegro le empezará a dar nombres a los once que irán por ese pasaje a los Octavos de Final.

San Martín recibirá a San Telmo el próximo domingo a las 20 por la Primera Nacional.

La posibilidad de contar con el capitán Nicolás Pelaitay abre una opción de cambio en el mediocampo, cosa que ya vio contra Dálmine por su suspensión. Ingresó Cristian Sánchez en su lugar y lo del ex All Boys dejó más que conforme al cuerpo técnico. Otra de las alternativas para arrancar en la formación inicial es Gonzalo Berterame, que entró contra Villa Dálmine y respondió luego de una larga inactividad por su lesión muscular. Con estas posibilidades, Pelaitay podría ir con Maxi González como dupla de volantes centrales y mantener a Rivero y Ruiz por los costados. Pero podría darse que siga Sánchez junto a González por el medio y los externos, se repitan, aunque si entra en consideración Berterame -siempre abierto por la derecha-, Pelaitay, Rivero o Sánchez podrían armar la dupla central del medio con González y seguir con Pablo Ruiz por la izquierda. Atrás, todo parece estar dicho repitiendo los mismos cuatro: Alejandro Molina, Francisco Alvarez, Gastón Hernández y Jonas Aguirre. Mientras que en el ataque, la dupla Matías Giménez-Lucas Campaña fue elección inicial de Ferrari en Dálmine pero en ese mismo juego le dio opción a la formula Villagra-Rescaldani. Dependerá de la decisión final del entrenador para ver cuál es la dupla ofensiva. Demasiadas especulaciones pero una certeza: San Martín pondrá todo lo mejor.

Miranda es duda en Racing

Leonel Miranda, mediocampista de Racing, tiene una lesión en la rodilla izquierda y es duda para el partido del miércoles contra San Martín de San Juan por los 16avos de final de la Copa Argentina. El plantel dirigido por Juan Antonio Pizzi se entrenó en el predio Tita Mattiussi y el "Lolo" Miranda no formó parte de la actividad por un traumatismo en la rodilla izquierda reseñó el médico de la "academia".

El mediocampista hizo fisioterapia y su presencia en el equipo titular para el compromiso del miércoles en el estadio de Arsenal quedó en duda. Si se toma en cuenta el partido de la fase previa contra Sportivo Belgrano, Pizzi tiene la opción de utilizar a Aníbal Moreno y darle descanso a Miranda, quien además de la molestia completó los últimos cuatro encuentros.

Por otro lado, el lateral derecho Ezequiel Schelotto se entrenó con normalidad y estará a disposición del cuerpo técnico luego de perderse los últimos tres partidos por una distensión en el isquiotibial de la pierna derecha.