Será el partido del año. Lejos de San Juan, contra un rival al que no le sirve ni empatar, Atlético San Martín irá hoy por su clasificación al Reducido de la Primera Nacional en la Zona A, cuando visite desde las 15.30 a Flandria en la última fecha de la fase clasificatoria. Con la certeza de que una victoria será decisiva para no depender de otros resultados, el Verdinegro irá por ese paso que lo meta entre los 8 mejores de una zona competitiva, durísima. Luego, llegará otro pasito a la ilusión del regreso a Primera División, pero primero es lo primero y hoy, San Martín ganando será parte del Reducido. Serán cuatro los últimos cupos del Reducido, al que todavía aspiran ocho equipos. Hasta el momento, los que consiguen la plaza son Temperley (53, +6), Deportivo Morón (53, +2), San Martín de San Juan (52, +6) y Defensores de Belgrano (50, +8), pero aún tienen chances Gimnasia de Mendoza (50, +3), Güemes de Santiago del Estero (50, +2), Nueva Chicago (49, +8) y Defensores Unidos de Zárate (47, +1). Todos los resultados de esos equipos no tendrán incidencia alguna si San Martín hace lo suyo.

Desde lo futbolístico, ya superado el injusto sorbo de la Copa Argentina, en el Atlético San Martín hoy no habrá demasiados misterios para tratar de ganarlo en Flandria. Con las vueltas de Abel Masuero y de José Villegas en el fondo y el mismo modelo táctico que fue el que más rindió para el entrenador Monasterio, el conjunto de Concepción por esos tres puntos que lo consoliden en zona de aspirantes al segundo ascenso. Ese primer objetivo que en la temporada pasada se quedó a solamente un punto tras caer en San Juan contra Atlanta en el ciclo de Raúl Antuña como entrenador. Sin histerias y sin historias, San Martín pondrá en cancha a su formación ideal con Mariano Monllor en el arco; Ale Molina, Abel Masuero, Villegas y Leo Bontempo en el fondo. Manuel Llano, Nico Pelaitay, Blanco y Alexis Vega en el medio; Sebastián González libre y arriba, Marcos Arturia. Más no tiene, más no hay. Con eso llegó hasta acá y a eso le apostará todo el trabajo de una temporada de 38 fechas, nada más ni nada menos

Enfrente estará la urgencia de un Flandria que hoy está descendido. El Canario, que viene de empatar en Zárate, quedó a un punto de San Telmo y buscará la victoria como lo único que le sirve, aunque con un empate propio y una probable caída de San Telmo ante Morón tampoco le alcanzaría por la diferencia de goles. Es ganar o ganar.

Con el rival obligado a arriesgar todo, San Martín puede que tenga esos espacios como para resolver su clasificación con la contundencia que ha sido materia pendiente a lo largo de todo el año. No será un partido más, serán los 90' que definan el primer objetivo del año en Concepción.

EL RESTO DE LA ZONA

Tres candidatos para una sola corona arriba

La Zona A de la Primera Nacional vivirá hoy una apasionante definición en busca de su ganador y clasificado a la final por el primer ascenso a la Liga Profesional, un objetivo que persiguen Agropecuario de Carlos Casares, Almirante Brown y San Martín de Tucumán. Los tres involucrados, separados en dos puntos, jugarán en simultáneo desde las 15.30, al igual que los otros seis partidos que completarán la 38va. y última fecha del grupo.

Agropecuario (58 puntos, +10 goles) visitará a un Patronato de Paraná fuera de toda pelea; Almirante (58, +4) recibirá a un Temperley casi clasificado al Reducido y San Martín (56, +15) se medirá en el Bajo Belgrano ante un Defensores necesitado de un triunfo para ingresar en la lucha por el segundo ascenso. En caso de empate de puntos en el primer puesto, la clasificación a la final con el ganador de la Zona B, Independiente Rivadavia de Mendoza se definirá por diferencia de gol. La programación de la 38va. y última fecha de la Zona A es la siguiente, hoy a partir de las 15,30: Estudiantes (Río Cuarto)-Nueva Chicago; Defensores de Belgrano-San Martín (Tucumán), DSports. Almirante Bown-Temperley, TyC Sports. Deportivo Morón-San Telmo. Güemes (Santiago del Estero)-Almagro, Patronato (Paraná)-Agropecuario, TyC Sports. Gimnasia (Mendoza)-Guillermo Brown y Alvarado-Defensores Unidos.