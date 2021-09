Después del triunfo ante Defensores, para el plantel de San Martín no hubo descanso. Y es que mirando al partido del viernes en Tandil, el plantel Verdinegro trabajó durante todo el fin de semana para apuntarle a un triunfo ante Santamarina que lo reposicione definitivamente en sus aspiraciones de clasificación. Fueron entrenamientos matutinos durante sábado y domingo mientras que este lunes volvieron a hacerlo en el mismo horario. La agenda indica que este martes también harán una práctica por la mañana y que será decisiva para terminar de darle nombres a la alineación titular que no estará lejos de los mismos titulares que comenzaron contra Defensores de Belgrano el viernes pasado. En esa victoria, el técnico Facundo Villalba varió su esquema y decidió pararse con dos líneas de cuatro y dos puntas, con un enorme trabajo de Gonzalo Berterame partiendo casi en posición de volante derecho. El miércoles, en tanto, San Martín volverá a entrenar por la mañana y en horas de la tarde está previsto el viaje hacia Tandil donde el jueves ya estarán instalados para aguardar el partido del viernes que comenzará a las 15. De no mediar imprevistos, San Martín podría formar con Cozzani; Molina, Álvarez, Prósperi y Aguirre; Berterame, Rivero, González y Vera; Rescaldani y Giménez.