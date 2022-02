Equipo que gana, no se toca. Eso parece dominar el ambiente de la previa en San Martín de cara al debut como local de mañana a las 17.30 ante All Boys por la segunda fecha de la Primera Nacional. El entrenador Verdinegro, Facundo Villalba, no confirmó aún la alineación pero a la vista de lo que hizo en la práctica de este jueves que tuvo mucho de fútbol, serían los mismos titulares que arrancaron contra Gimnasia el domingo pasado. Pablo Aranda, el lateral derecho que terminó con alguna molestia ante el Lobo mendocino, evolucionó favorablemente, trabajó sin problemas a lo largo de toda la semana y quedó más que ratificado para estar en esa posición de la defensa. El resto, sin novedades, con un muy buen ambiente de trabajo y sabiendo que el primer paso fue positivo y ayuda a potenciar todo lo que se trabaje.

De no mediar imprevistos y luego de la práctica de este viernes, el plantel de San Martín quedará ya concentrado a la espera de All Boys y Villalba se inclinaría por Nicolás Avellaneda en el arco; Pablo Aranda, Augusto Aguirre, Jonathan Bottinelli y Leonel Álvarez en defensa; Jeremías Rodríguez Puch, Damián Lemos, Martín Rivero y Franco Aguirre en el mediocampo; Matías Giménez y Juan Pucheta como la dupla ofensiva.

Hoy, de 10 a 20 comenzará la venta de entradas. Mañana será desde las 10 y hasta las 17.30.

San Martín hacía mucho tiempo que no podía arrancar la temporada con una victoria y ese envión que hoy tiene, lo potencia. Eso está más que metido en el grupo y en su cuerpo técnico pero saben más que bien que de nada servirá sino de local, no suma triple.

El árbitro del encuentro será Nicolás Ramírez, con Damián Espinoza y Federico Cuello como asistentes y Yamil Possi de cuarto árbitro.

Por el lado de All Boys, que debutó con triunfo sobre Atlanta, el panorama parece ser similar al de San Martín por lo que el entrenador Anibal Biggeri pondría en San Juan la misma formación con Andrés Desábato en el arco; Leandro Martínez Montagnoli, Marcos Sánchez, Cristian Marcial y Ignacio Vázquez en la línea defensiva; Matías Muñoz, Agustín Morales, Hugo Soria, Fernando Brandán y Nicolás Barrientos en el medio; y Octavio Bianchi en el ataque.

No será un partido más. San Martín quiere confirmar todo lo bueno que insinuó en el comienzo frente a un All Boys que busca protragonismo de la mano de su conocida practicidad.

Abre la segunda fecha del torneo



La segunda fecha del torneo de la Primera Nacional, el torneo de ascenso más importante del fútbol argentino, comenzará hoy con los partidos entre Agropecuario-Estudiantes de Río Cuarto, Instituto-Alvarado y Defensores de Belgrano-Temperley.

El programa completo de partidos y sus días y horarios es el siguiente: Hoy: Agropecuario- Estudiantes de BA (17.00, TV); Instituto- Alvarado (19.15, TV) y Defensores de Belgrano- Temperley (21,30, TV).

Sábado: a las 17: Atlanta- Güemes; Sacachispas- Almagro; Chacarita- Gimnasia y Esgrima de Jujuy (TV); Tristán Suárez- Deportivo Madryn. San Martin de Tucumán- Deportivo Morón (19.15, TV); Chaco For Ever- Gimnasia de Mendoza (21.00) y Mitre- Nueva Chicago (21.30).