Los triunfos siempre sirven. Endulzan el camino, potencian las cualidades y disimulan errores. Los triunfos sostienen todo y hoy San Martín viene en esa senda ganadora con el plus de que los dos últimos han sido afuera de San Juan. Hoy, desde las 19, cuando se reencuentre con su gente en el Pueblo Viejo, el Verdinegro intentará apurar ese paso ganador recibiendo al urgido San Telmo en el marco de la fecha 32 de la Primera Nacional. San Martín, tras las victorias sobre Temperley y Argentinos Juniors, llega más que entonado sabiendo que los tres puntos en juego lo afirmarían en zona de Reducido y al acecho de los que vienen arriba. Por eso, ganar es casi una obligación para el Verdinegro que parece tener todo claro de acá al final de la temporada.

Después de una Previa más que intensa que tuvo viajes y dos partidos en el búnker de Concepción parece no haber demasiados misterios para recibir a un San Telmo que hoy está en descenso. Con el modelo de las dos líneas de cuatro, mediapunta y un delantero, el entrenador César Monasterio pondría en cancha los mismos nombres que arrancaron contra San Martín de Tucumán en la última presentación como local del Verdinegro, en esa jornada compleja marcada por el viento zonda. Mariano Monllor en el arco y la defensa con línea de cuatro con Ale Molina y Leonel Bontempo como laterales más la dupla central de Abel Masuero y Sienra. En el medio, Manuel Llano se hizo indispensable por la derecha, mientras que Pelaitay y Jonatan Blanco se reparten la marca y la salida por el centro, sumando a Alexis Vega que tiene peso propio después de haber convertido el gol del triunfo ante Argentinos Juniors. Suelto, libre y con la responsabilidad de darle juego a todos estará Sebastián González mientras que la ilimitada entrega de Marcos Arturia lo pone hoy como el primer delantero de este San Martín. Del otro lado estará toda la necesidad de puntos del San Telmo que dirige José María Bianco. Todo le sirve, sumar es clave pero hace rato que no puede ganar y menos de visitante. En su última salida, empató con Brown en Puerto Madryn mientras que de local viene de igualar con el CADU. Necesita puntos, necesita ganar pero sabe que en San Martín no será fácil la historia pero el peso de buscarlo es sanjuanino. Con eso jugará una carta más aunque hoy todo parece ser responsabilidad de San Martín.

> El resto

En los otros partidos que abrieron la fecha 32, Defensores Unidos venció 1-0 a Almagro, mientras que Güemes de Santiago del Estero le ganó por 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto. Finalmente, Patronato derrotó por 3-2 a All Boys en Paraná.

Zona B: Maipú empató y es puntero

Deportivo Maipú de Mendoza empató ayer con Brown de Adrogué por 1 a 1, de visitante y quedó como uno de los punteros, junto con Chacarita Juniors, de la Zona B de la Primera Nacional tras jugar un partido de la 28va fecha del grupo. El delantero Santiago González (6m. ST) abrió el marcador para el conjunto cuyano y el atacante Iván Sandoval (36m. ST) lo igualó para el equipo de Almirante Brown.

La igualdad colocó a Deportivo Maipú, con 55 puntos, en la cima junto con Chacarita Juniors, que el próximo martes, a partir de las 15.30, se medirá con Deportivo Riestra, de visitante, y Brown quedó sexto con 41 unidades y clasifica al Reducido para aspirar al segundo ascenso a la Liga Profesional de fútbol.

Luego jugaban, por la Zona B, Estudiantes de Buenos Aires ante Villa Mitre y Quilmes -sin público por decisión de la Aprevide-, frente a Independiente Rivadavia de Mendoza.