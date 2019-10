Goleador. Pablo Palacios Alvarenga sigue teniendo la confianza del entrenador y deberá devolver esa apuesta con goles. San Martín necesita volver a ser San Martín en Platense.

Los números no mienten. En San Martín, el plan de temporada no estaba ni por asomo aparecer a la séptima fecha de la temporada en el puesto 12 de 16 equipos, lejos de la punta, sin triunfos como local y con el único antecedente positivo que pudo rescatar es seguir invicto como visitante. Una olla de presión que sigue creciendo y que hoy tendrá una escala más que compleja cuando visite desde las 18.10 a Platense, por la octava fecha de la Zona A, sabiendo que el Calamar llega dulce tras haberle cortado el paso triunfal al hasta el lunes invencible, Estudiantes de Caseros. No será sencillo para San Martín que hoy deberá mostrar de qué está hecho finalmente, cuando afronte uno de esos desafíos que no solo implican fútbol y juego, sino que además presupone ese plus de los equipos que se rebelan a su suerte.



En lo futbolístico, el técnico Alfredo Grelak viajó sin confirmar la formación. Paró en la práctica del jueves la misma alineación que arrancó el domingo contra Temperley con las presencias de Gonzalo Prósperi en la defensa y con Jhon Pajoy en el medio por la izquierda. Pero luego insistió con la presencia de Ian Escobar como lateral izquierdo en defensa. Todo por verse. Todo por definir para afuera, aunque en el seno del plantel ya parece estar decidido el formato, el sistema y los nombres.



Pero claro Platense será rival con todos sus argumentos pero además, hoy San Martín ya empezó a jugar contra el mismo San Martín. Afuera, lejos de San Juan, empató en Córdoba, ganó en Santiago, igualó en Carlos Casares y en Morón, pero necesita hacerse fuerte desde lo anímico, metiendo un partido grande, que haga ruido y con el presente inmediato del Calamar, dar ese golpe y por TV -irá por TyC Sports- puede darle ese envión de confianza que hoy lo atormenta.



Previo al partido contra Temperley, uno de los referentes en San Martín como Marcos Gelabert, asumió que ya no habían pretextos para empezar a ganar. Habían ya pasado lesiones, reacomodamientos y hasta inactividad en varios, pero las cosas salieron mal y el grupo tuvo que rearmarse en esa adversidad. Hoy, puede ser el día del renacimiento Verdinegro. Platense de visitante, puede ser el gran triunfo que estaba necesitando para empezar a ser San Martín.

Sarmiento recibe a Chacarita

Sarmiento de Junín, uno de los animadores de la Zona B, será local ante Chacarita Juniors, incentivado luego de alcanzar en la jornada pasada su primer triunfo en la temporada, en uno de los tres partidos a desarrollarse mañana por la octava fecha del certamen de la Primera Nacional. El compromiso se jugará en el estadio Eva Perón de la ciudad bonaerense de Junín, desde las 20.10, con televisación de TyC Sports y arbitraje de Mario Ejarque. El otro partido de la programación sabatina de la fecha será Villa Dálmine-Brown de Adrogué (Zona B, 15.30, Adrián Franklin).



Sarmiento (15 unidades), con 10 partidos sin derrotas, es un claro candidato a un ascenso que en la pasada temporada se le negó en dos finales y de local no suele perder puntos. En Campana, Villa Dálmine (10) será local ante Brown (5), que de los últimos 15 puntos sólo sumó uno. El "Violeta" de local se hace fuerte y suma cinco compromisos sin derrotas.