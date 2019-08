Indiscutido. Humberto Osorio Botello decidió quedarse en San Juan y Forestello lo respaldó con titularidad en todos los ensayos de la pretemporada.

En medio de todo el trajín de tener ya rivales, fecha y destino confirmado para el comienzo de la temporada en la Primera Nacional, San Martín hoy se vestirá de Copa Argentina para tratar de dar un paso más en un certamen que siempre le ha sido esquivo. Desde las 13.10 en Cutral Co, el equipo sanjuanino enfrentará a Villa Mitre de Bahía Blanca que fue noticia ya en el torneo al dejar en el camino a Newell"s Old Boys y ahora irá por otro golpe.



En San Martín, el proceso de reacomodamiento tras el descenso desde la Superliga aún está en marcha y si bien la dirigencia apostó a la continuidad de nombres importantes en el pasado verdinegro, todo es nuevo en esta etapa para hacer pie en la Primera Nacional y buscar el regreso a Primera cuanto antes. Así, con Forestello como entrenador más una columna vertebral conocida y probada, San Martín sumó 12 incorporaciones con nombres de oficio, con otros de proyección y varios con recorrido en la categoría.



La pretemporada fue más que larga. Empezó el 10 de junio pasado y el trabajo fue más que intenso, con tres amistosos dentro del calendario final que terminaron en un empate y dos victorias, contra Independiente Rivadavia, Barracas Central y Gimnasia de Mendoza, todos de la Primera Nacional.



En el camino de esta Copa Argentina, San Martín eliminó a Villa Dálmine y de ganar esta fase se medirá en la siguiente instancia con el vencedor del cruce entre All Boys y Central Córdoba de Santiago del Estero.



En la probable formación que Forestello pondrá en cancha, si bien no hubo confirmación alguna desde el entrenador todo apunta a que será la base más cercana con Ardente en el arco; Prosperi, Mattia, Pucheta y Escobar en la defensa; Gelabert por derecha más los nuevos Jerez Silva, Marcos Fernández y Cristian Barinaga completarán el mediocampo y en el ataque, otros dos conocidos Martín Bravo junto a Humberto Osorio Botello. Un equipo conocido, con nombres conocidos y con un futuro cercano que no admite errores. Un paso adelante en un torneo esquivo, no es un mal comienzo.