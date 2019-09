Trabajo. Alfredo Grelak empezó a darle forma ya a San Martín tras el día de las presentaciones en sociedad. Hoy será definitorio para conocer el equipo que irá a Carlos Casares

.

Pasaron ya todas las presentaciones de rigor, los saludos y en San Martín arrancó en serio el ciclo de Alfredo Grelak. Es que en la práctica vespertina del plantel verdinegro empezaron a verse algunas pistas de lo que el flamante entrenador pondría en cancha de cara a la visita del domingo a Agropecuario de Carlos Casares por la cuarta fecha de la Zona A en la Primera Nacional. Pero todo tendrá definición en la jornada de este jueves, que será cuando el entrenador Grelak pare en cancha alguna formación tentativa que por el escaso tiempo de trabajo que hubo desde su llegada a San Juan, no se alejará demasiado de la que se vio en Santiago del Estero en la victoria ante Mitre. Pero claro, todo está por verse y la impronta de Grelak tendrá que aparecer en este cierre de semana previa.



En las novedades del parte médico, sólo Mattia y Nicolás Herranz están fuera de consideración por sus lesiones, además de Gonzalo Prósperi que continua con su recuperación. El resto, completo y en perfecto estado incluyendo al delantero Humberto Osorio que se perdió el comienzo de la temporada. En la defensa, el que está ya a disposición también es Arian Pucheta, mientras que el volante Nicolas Bertochi está totalmente recuperado de su molestia muscular y está a las órdenes de Grelak.



La agenda de esta semana tendrá este jueves, desde las 16, una nueva práctica para vislumbrar la probable formación que repetiría la defensa y el mediocampo, aunque habría que analizar alguna posible variante en el sistema de ataque. El viernes, en horario matutino, San Martín volverá a entrenar ya por última vez en San Juan y en las últimas horas viajará a Carlos Casares para esperar el partido contra Agropecuario.



La transición entre Forestello y Grelak se consumará con un excelente resultado como el obtenido en Santiago del Estero el pasado domingo y ese escenario colabora para que el trabajo haya sido más distendido. No se esperan modificaciones sustanciales pero algunos cambios de nombres seguramente habrán para darle cuerpo al nuevo modelo de un técnico que heredó un plantel pero que tiene el tiempo a favor como para meterle su sello en la extensa temporada.

Agropecuario, igual

Pese a la derrota ante Estudiantes de Caseros por la mínima diferencia, en Agropecuario de Carlos Casares no se precipitan en nada y su técnico Felipe de la Riva repetirá el once que viene de caer ante el Pincha de Caseros para recibir este domingo a San Martín a partir de las 16.



El once Sojero será con: Martín Perafán; Exequiel Narese, Ezequiel Parnisari, Federico Rosso, Nicolás Dematei; Emiliano Tellechea, Jonathan Blanco, Emanuel Molina, Mariano Miño; Alejandro Gagliardi y Matías Defederico.



Agropecuario selló un crecimiento sensacional porque desde su fundación en 2011 trepó categorías hasta llegar a la Primera Nacional.