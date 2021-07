Se escapó el primer triunfo de la era Villalba en San Martín cuando parecía partido ganado. Dolió, pegó pero ya dieron vuelta la página en Concepción y hoy por la fecha 15 de la Primera Nacional, el camino marca Córdoba donde San Martín buscará consolidar su nuevo perfil, dar señales de una nueva identidad y terminar con la racha adversa de no poder ganar.

Todo en 90 minutos y frente a uno de los grandes de la categoría como Instituto Atlético Central Córdoba que viene de perder en Adrogué y hoy buscará los puntos que le permitan recuperarse en todo sentido. No será sencillo para San Martín porque La Gloria es complejo de local y de la mano del nuevo ciclo que comenzó Marcelo Vázquez quiere acentuar esa localía como punto fuerte.

Pero San Martín ya está en otra cosa. El comienzo de Villalba como entrenador verdinegro dejó algunas aristas más que salientes en su propuesta y en su conformación pese a que no se le dio el resultado. Lo que sí condicionaron todo el debut fueron las lesiones y hoy las dudas pasan por Martín Rivero y Maxi González, los dos volantes de recuperación que debieron salir por molestias ante Gimnasia de Jujuy. El nuevo modelo se basa en esos dos pilares del equilibrio y si no llegara alguno de ellos, el polifuncional Prosperi podría tener titularidad. Más allá de los nombres, San Martín tiene otro perfil y la idea sustancial de tratar siempre bien la pelota, jugar corto, asociarse en velocidad y en ese momento de identificación están todos. La última línea podría recuperar a Francisco Alvarez que no pudo estar ante los jujeños, mientras que del medio para adelante, el trío que arman Gimenez, Ruiz y Berterame por detrás de Rescaldani conjugan la propuesta ofensiva de este San Martín. No es un viaje sencillo para el Verdinegro, pero en Alta Córdoba puede que sea el examen que está necesitando para ver dónde está parado.

Para cortarla

San Martín intentará cortar una sequía de cinco partidos sin triunfos, que incluyó la salida del técnico anterior, Paulo Ferrari. En esa racha suma dos empates y tres derrotas. Su última victoria fue por la 9na fecha, de visitante contra Almagro por 1-0.