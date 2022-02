El inicio había sido prometedor. Un paso adelante en Mendoza, que después fue un paso atrás en San Juan porque la caída ante All Boys frenó ese envión anímico y futbolístico en el inicio de la temporada y hoy, en el duro reducto de Güemes, el Verdinegro irá por todo eso que perdió cuando lo visite desde las 19 en la tercera fecha de la Primera Nacional. No será sencillo, ni nada parecido. El Gaucho santiagueño ya fue verdugo de San Martín en la temporada pasada ganando los dos partidos pero ahora su presente sin triunfos en lo que va del torneo actual, lo pone con más presión.

Pero San Martín necesita reencontrar y reafirmar las señales positivas que dio en el debut y que no pudo sostener ante el Albo en Concepción. Ese es el objetivo y su entrenador, Facundo Villalba, decidió meter mano apenas en lo indispensable: un cambio obligado y otro por opción táctica. Así el juvenil Gastón Vega será titular en reemplazo del lesionado Dante Alvarez en el lateral izquierdo de la defensa pero en la gran modificación que se esperaba, hoy volverá a ser titular el segundo goleador histórico del club, Sebastián Penco. Ingresará en reemplazo de Juan Pucheta, tal vez en la necesidad de darle otro poderío al ataque Verdinegro que genera bastante pero no concreta en la medida que necesita para asegurar puntos. El resto de la formación no tiene demasiadas variantes en el esquema ni en los nombres. Se mantiene Nicolás Avellaneda en el arco, junto a la línea de cuatro en el fondo con Pablo Aranda, Augusto Aguirre, Jonathan Botinelli y Vega en la defensa. En el mediocampo, el dibujo es el mismo con Rodriguez Puch y Franco Aguirre por los costados y por el centro, Martín Rivero con Lemos. En tanto que Matías Giménez será el acompañante del legendario Penco en el ataque.

Enfrente estará el nuevo Güemes de Pablo Martel. De la enorme campaña del año pasado pocos nombres quedaron y hasta ahora no pudo ganar. Arrancó empatando de local con Estudiantes de Caseros y viene de caer en Atlanta. Arian Pucheta y Luis Jerez Silva, dos ex-San Martín, serán titulares en un equipo que de local, se quiere hacer sentir. Estará en San Martín potenciar lo bueno propio y agigantar la presión de Güemes.

Domingo, con Riestra

La próxima presentación como local de San Martín será el domingo 6 de marzo cuando reciba a Deportivo Riestra a partir de las 17,30. Luego irá a Córdoba para visitar a Belgrano el viernes 11 desde las 20,10 por TV.