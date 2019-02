Definiciones. En San Martín, el técnico Forestello empieza a definir los titulares que jugarán este lunes en Newell"s cerrando la fecha 20 de la Superliga de AFA en un partido crucial para la permanencia.

En Concepción llegó el momento de las definiciones y sabiendo que el margen de error en el Objetivo Permanencia está reducido a la mínima expresión, las novedades en las prácticas del conjunto de San Martín pasan por la formación que irá a buscar puntos en Rosario este lunes frente a Newell"s desde las 21.10 con el arbitraje de Pablo Echavarría. De lunes a miércoles fue horario matutino para los entrenamientos pero ayer empezaron a diagramar el equipo desde las 18. Aunque el jueves, fue a puertas cerradas con un heremetismo total. Este viernes será otro vez por la tarde y en esta práctica seguramente saldrán los titulares para visitar a La Lepra. Sábado y domingo serán entrenamientos matutinos para viajar en la tarde del domingo en charter. Tras el empate con Independiente, el saldo de ausencias y bajas fue importante. El defensor Francisco Mattia llegó al límite de 5 amonestaciones y no podrá jugar ante Newell"s siendo uno de los puestos a resolver por el entrenador Forestello. Los candidatos son pocos, considerando que ya está en condiciones de regresar Arian Pucheta, expulsado ante Aldosivi en Mar del Plata. Pero en la defensa se abrió otra vacante porque se confirmó un desgarro de 2 milímetros en el isquiotibial izquierdo de Gonzalo Prósperi quien había salido ya incluso ante Independiente el sábado pasado. Alex Silva fue su reemplazante y tiene chances de seguir en el equipo. La otra baja es la del volante Claudio Mosca quien tiene una distensión ligamentaria de rodilla y no podrá jugar. Franco Cristaldo ya lo reemplazó en el segundo tiempo ante el Rojo.



La práctica de hoy será la decisiva para que se perfile la probable formación Verdinegra. Lo que está confirmado es que no habrá cambio de esquema, sosteniendo el 4-4-2 que se vio ante Estudiantes, Aldosivi y el Rojo.





>> Bidoglio tiene sus dudas

El director técnico de Newell"s, Héctor Bidoglio, tiene varias dudas para armar el once inicial de cara al encuentro ante San Martín de San Juan, que se disputará el próximo lunes a las 21.10 en el Coloso Marcelo Bielsa. Luis Leal saldría del equipo y esperarán a Mariano Bíttolo. El entrenador rojinegro recuperó al delantero Francisco Fydrisewski, que estuvo lesionado, y podría ser la variante en el ataque, ya que la Pantera Leal mostró flojos rendimientos. El propio Bidoglio mencionó en la conferencia de prensa previa al choque con San Lorenzo que el nueve leproso podía estar en condiciones de jugar ante el santo sanjuanino. En tanto, el cuerpo técnico aguarda la evolución de Bíttolo, quien sufrió una patada el sábado pasado en la zona inguinal. En caso de no llegar en condiciones el partido del lunes, el DT tiene dos variantes: Juan Pablo Freytes o Leonel Ferroni. A su vez, Ferroni no se entrenó con normalidad la semana pasada porque tuvo un esguince en el tobillo izquierdo en la previa al clásico con Rosario Central.