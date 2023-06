El inicio de la segunda rueda de la Primera Nacional no fue lo que San Martín esperaba. Ese paso ganador del ciclo Monasterio se frenó en Mendoza y hoy, la premisa en Concepción es volver al triunfo rápido. Por muchas razones, por recuperar la confianza, por no dejar que se aleje el resto que comanda en los primeros lugares de la Zona A. Apuntando a todo ese combo, hoy a las 16,30 será anfitrión de Patronato de Paraná por la fecha 22 de la temporada, sabiendo que ganar es clave.

En lo futbolístico, la caída en el parque mendocino sacó de la cancha a uno de los nombres fijos como Nicolás Pelaitay. Esa vacante en el sector derecho del mediocampo tuvo dos pretendientes a lo largo de toda la semana: Manuel Llano y Alexis Vega. El técnico sanjuanino probó con los dos y el ex Newells y Godoy Cruz, parece ser el elegido por encima de Vega que llegó en la ventana de las incorporaciones y había tenido minutos contra Aldosivi y también ante Gimnasia. Con ese panorama, en el resto de la formación no se avizoran más modificaciones, respetando modelo y nombres aunque con la inquietud de buscar más contundencia en el ataque, algo que ha sido el Talón de Aquiles de este San Martín que genera, llega pero no concreta todo lo que insinúa. Así, la formación verdinegra tendrá a Monllor en el arco; Molina, Masuero, Aguirre y Bontempo serán los cuatro del fondo, mientras que Llano o Vega acompañarán a Blanco y Grahl en el medio, quedando Sebastián González en la creación. Arriba, Borasi y Gordillo serían los elegidos pero hay otras opciones que no pierden consideración. Enfrente estará el Patronato de Paraná que desde hace una fecha conduce Rodolfo De Paoli. El equipo entrerriano decidió cambiar entrenador y el debut del relator fue exitoso ganándole a CADU como local. El peso del partido es de San Martín.

En la feroz pelea por los primeros lugares, los últimos cinco puntos que perdió (Alvarado y Gimnasia) lo bajaron del podio de la Zona A y hoy es clave ganarlo para seguir en ese umbral. De local, la campaña invita y en el Pueblo Viejo esperan ese regreso a la victoria.

Por la fecha 23 del torneo, San Martín visitará el viernes 30 a Atlético Güemes en Santiago del Estero a partir de las 21

Venta de entradas

Hoy a partir de las 10 comenzará la venta de entradas para el partido contra Patronato. La venta se extenderá hasta las 16,30 y el detalle de los precios es el siguiente: Popular, 2.500 pesos; Plateas, 3.500 pesos; Platea Alta, 4.500 pesos. Recordando que Damas, Menores y Jubilados tendrá un costo de 1.500 pesos.