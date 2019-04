Decisiones. Forestello no confirmó nada pero seguiría apostando a la base del equipo que jugó el domingo.

Contra un rival conocido como Talleres de Córdoba al que en menos de 15 días enfrentará en tres ocasiones, San Martín no tiene demasiados misterios en la previa al debut en la Copa de la Superliga y es por eso que el entrenador Rubén Forestello no retocará demasiado la formación inicial que terminó descendiendo el domingo pasado. La duda y la espera por la recuperación del defensor Juan Rodríguez es tal vez la única variante que se produciría, ingresando por Arian Puchetta en la defensa. Si no llegase el mendocino, sería la misma formación, aunque Marcos Gelabert estaría casi descartado porque no se recuperó del todo del traumatismo que sufrió en el comienzo del partido.



Así, San Martín iría con Ardente en el arco; Gonzalo Prósperi, Francisco Mattia, Rodríguez o Puchetta y Federico Milo en la defensa; Matías Fissore, Gelabert o Grahl y Mauro Bogado en el mediocampo; Gustavo Villarruel, Humberto Osorio y Emanuel Denning. La variante en la defensa no sería la única opción de cambio que se podría dar ya que se especula que Federico Milo tampoco estaría en la formación inicial ya que arrastraba una molestia desde hace dos partidos. San Martín encontró un sistema y si bien no le alcanzó para mantenerse en Primera, todo indica que se respetarían los mismos nombres para mañana abriendo la serie contra Talleres.



La T tendría dos variantes



Juan Pablo Vojvoda analiza hacer al menos dos cambios respecto del equipo que comenzó frente al mismo equipo por 2 a 1, el pasado domingo. La caída ante el "verdinegro" sembró más dudas en el conjunto cordobés, que perdió las últimas tres fechas (antes había perdido con Tigre y con River Plate) y por eso el DT Vojvoda apostaría por el experimentado Javier Gandolfi para cubrir la última línea en lugar del peruano Miguel Araujo.



Por su parte, en la zona media de la cancha el que tendría descanso es el volante Juan Ramírez; el indicado para reemplazarlo sería Joel Soñora.

La edición 2020



Para principios de 2020 será el turno de la Copa de la Superliga pero con un formato distinto al que debutará hoy, ya que habrá dos zonas de 12 equipos y los ganadores de cada una accederán a la final.



Los premios serán similares: el campeón irá a la Copa Libertadores y el subcampeón, a la Sudamericana. Y lo que cambiará sustancialmente es que los partidos sumarán para los promedios del descenso que, hasta el momento, seguirán siendo cuatro.



Se agrandará así el formato con la presencia de todos los equipos que formaron parte de la Superliga.