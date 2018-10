Tranquilidad. La derrota del lunes ya es historia para San Martín y apuntando a la recuperación, el plantel verdinegro entrenó con muy buen ambiente de cara al partido contra Defensa y Justicia.

Pasó la derrota ante San Lorenzo y para San Martín, la mira está puesta en recuperarse rápido este lunes frente a un rival más que complicado como Defensa y Justicia por la fecha 10 de la Superliga de AFA. Con ese ambiente, el plantel verdinegro retomó su agenda y después de la práctica matutina del miércoles, este jueves entrenó por la tarde en el Hilario Sánchez Rodríguez sin anticipar la probable formación que recién hoy tendrá la práctica formal de fútbol para decidirse. Con la novedad de que a Marcos Gelabert sólo se lo sacó por precaución ante San Lorenzo el pasado lunes y que los resultados médicos entregaron muy buenas noticias, se presume que en los nombres y en el nuevo esquema del entrenador no habría cambios. De no mediar imprevistos la formación de San Martín no saldría del modelo con Ardente en el arco; Goitía, Mattia, Puchetta y Gianni Rodríguez en defensa, aunque con Federico Milo ya habilitado tras su suspensión podría tener alguna opción de regresar a la titularidad; Fissore, Gelabert y Mosca en el mediocampo; Villarruel, Bravo y Solís en el ataque, remarcando que Pablo Palacios Alvarenga tuvo mucho protagonismo.



Dirige Echavarría



El árbitro Pablo Echavarría junto a Iván Núñez y Mariano Altavista, serán los encargados de dirigir San Martín-Defensa y Justicia el lunes próximo por la fecha 10´ de la Superliga Argentina.



En la fecha 11, San Martín visitará el domingo 4 de noviembre a San Martín de Tucumán y el domingo 11 recibirá a Boca Juniors en Concepción.