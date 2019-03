Carta de gol. Denning acompañará a Castillejos en el ataque. El Verdinegro lleva cuatro encuentros sin ganar y se enfrentará a Lanús que contará con su goleador José Sand, quien ya suma cinco tantos en seis partidos.

La lucha no está perdida. San Martín tiene bien en claro que su misión de mantenerse en la categoría urge de triunfos y eso depende solo de San Martín. Eso intentará conseguir el Verdinegro hoy a las 19 horas cuando visite a Lanús, en un encuentro válido por la 22da fecha de la Superliga Argentina de Fútbol que contará con el arbitraje de Silvio Trucco y televisación de Fox Sports Premium.



El equipo de Forestello presentará dos cambios: ingresarán Juan Rodríguez y Gonzalo Castillejos por Silva y Palacios Alvarenga, respectivamente. No la tendrá fácil porque se enfrentará a Lanús, que logró 18 de los últimos 21 puntos que disputó y está a un paso de ingresar a la zona de clasificación de la Copa Sudamericana. El Granate bajo la conducción de Luis Zubeldía, lleva seis triunfos en las pasadas siete presentaciones, sumando 30 unidades y posicionado décimo, a un paso de la zona de ingreso a la Sudamericana 2020. San Martín se jugará una carta clave hoy. No será fácil, pero en el fútbol los imposibles no existen.





APELACIÓN DENEGADA