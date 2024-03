Salida. Zacaría inicia el ataque en San Martín. El Verdinegro fue más que Talleres y se quedó con sabor a poco en Remedios de Escalada.

Los goles se hacen, no se merecen. La contundencia marca las diferencias que tanto cuestan generar en una categoría compleja y difícil como la Primera Nacional y si bien San Martín terminó sumando en Talleres de Remedios de Escalada, el empate sin goles tuvo ese sabor agridulce de saber que pudo ser victoria. Es que en un desarrollo intenso, en una cancha chica y con el condicionante del piso, el Verdinegro tuvo las mejores ocasiones de gol de todo el partido y no pudo resolverlo. No sufrió demasiado el trámite más allá de los embates voluntariosos de un Talleres que salió a buscarlo pero sin demasiadas ideas. En el arranque, San Martín se paró firme tratando de cortarle las sociedades que el local intentaba. Luego, ya acomodado con Escalante, Pelaitay, Zacaría y Masino en el medio, fue a buscar en ataque. A los 23m. Maximiliano Casa tuvo una chance clarísima ante Tello pero no acertó por poco. Ese gol podría haber abierto otra historia dentro del mismo juego pero San Martín la dejó pasar. Después, de tiro libre, Zacaría tendría una opción dentro de un trámite más que parejo.

En el complemento, el partido empezó a ser más abierto. Se arriesgó Talleres y San Martín empezó a filtrarle juego a espalda de sus volantes. Así, empezó a llegar y cada vez con más peligro. Casa, el mejor del equipo sanjuanino, volvió a ser decisivo pero no pudo acertar en sus definiciones. Empezó a mover el banco el técnico Pancho Martínez y con Ezequiel Montagna en cancha fue más ofensivo inclusive. Así, de un desborde de Casa y del centro al punto penal que encontró Montagna solito, llegaría la más clara de toda la tarde pero el delantero verdinegro definió rápido y el arquero de Talleres en la atajada del partido la sacó al córner. Se hizo de ida y vuelta y Borgogno también fue protagonista tapándole a Campana una contra que parecía simple pero se complicó feo.

En el tramo final del partido, San Martín ya metió en cancha el resto que tenía. Adentro Santiago Barrera, Tomás Fernández y a buscar el triunfo. Ya no había la misma lucidez en la generación pero así y todo sobró para dejar mejor imagen que Talleres. Llegó el cierre y el punto no tuvo todo el sabor que puede tener sumar de visitante. San Martín pudo haberlo ganado y eso es lo que incomoda. Es que se vuelve a repetir esa condena de generar y no convertir. Algo, que ya pasó su factura en campañas recientes y que urge pronta resolución.

LA AGENDA

Para San Martín, la próxima cita es el lunes a las 17,15 en San Luis ante Godoy Cruz por los 32vos de Copa Argentina y en San Juan volverá a jugar el domingo 31, a las 19 contra Estudiantes de Buenos Aires, en el Estadio del Bicentenario de Pocito.