Un cambio obligado, dos regresos y la necesidad de ganar sí o sí como visitante terminaron de armar la previa del trascendental partido que mañana afrontará el Atlético San Martín ante Chaco For Ever por la fecha 36 de la Primera Nacional. El largo periplo hacia Resistencia, que se dividió en dos tramos, sirvió para que el entrenador Raúl Antuña junto a su cuerpo técnico terminara de confirmar la alineación sanjuanina para este domingo. Sin Matías Escudero que quedó descartado a raíz de la persistencia de un golpe en una de sus rodillas, se abrió la chance de titularidad para el uruguayo Ricardo Fernández que ya había ingresado ante Atlanta en San Juan y que ahora irá de arranque como compañero de zaga de Jonathan Botinelli. El que respondió bien y será de la partida es Alejandro Molina, quien había evidenciado molestias pero evolucionó y será el lateral derecho de la defensa, mientras que por el sector izquierdo estará de regreso Dante Álvarez quien tuvo que cumplir una fecha de suspensión ante Atlanta por haber llegado al límite de amonestaciones.

En el mediocampo se dará otro de los regresos más esperados más que nada por la generación de juego que le otorga Sebastián González a esa vital zona del equipo verdinegro. El Pulpito cumplió ya también con esa fecha de suspensión y será de la partida inicial. En la zona de los volantes el esquema tendrá a Martín Rivero y Damián Lemos en la primera línea, mientras que más adelante estarán Tomás Fernández recostado a la derecha, Ignacio Lago sobre el otro sector y el ya mencionado Sebastián González con libertad para la creación. En tanto que el único punta será Matías Giménez, quedando afuera Nicolás Franco.

Es el partido del año para San Martín. Condicionado, sabiendo que además de ganar su tercer partido como visitante en la temporada, depende también de que Deportivo Morón no gane lo que le queda, el Verdinegro irá por un desafío con letras mayúsculas ante un Chaco For Ever que está en zona de clasificación pero que jugará su último partido ya que en la fecha 37 quedará libre. San Martín no tiene margen de error.

Continúa la penúltima fecha

Almagro e Independiente Rivadavia de Mendoza, que están a un paso de clasificar para el reducido para el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol (LPF), jugarán hoy en el estadio del primero por la 36ta fecha de la Primera Nacional, torneo que ya consagró campeón a Belgrano de Córdoba. El partido tendrá lugar desde las 15.10, en el Estadio 3 de febrero, en la localidad bonaerense de José Ingenieros, con el arbitraje de Ramiro López y televisado por TyC Sports. Los otros cotejos de este sábado serán Deportivo Madryn-Sacachispas (15), Villa Dálmine-Brown de Adrogué (15:30) y Alvarado-Ferro (16). Tanto Almagro (54 puntos) como Independiente Rivadavia (53) están casi clasificados y lejos de la zona del segundo y tercer puesto, por lo tanto el objetivo de ambos es terminar los más arriba posible y así jugar de local en la primera fase y contar con ventaja deportiva de que con empatar avanzarán.