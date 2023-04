San Martín de Tucumán, rival que tendrá el Verdinegro este próximo domingo, llega sumergido en una crisis futbolística y con la carga sobre sus espaldas tras los dichos de su presidente Rubén Moisello. El equipo tucumano viene de caer ante Defensores Unidos que terminó decretando la salida del entrenador Iván Delfino tras los malos resultados, pero no solo eso, el mandamás de la institución tucumana adelantó que podría haber rescisión de contratos de futbolistas en caso de una nueva derrota ante el conjunto sanjuanino. El encuentro se jugará en "La Ciudadela" este domingo desde las 16.10 horas por la fecha 11 de la Primera Nacional.

El Verdinegro que viene de conseguir un pobre empate ante Chicago, intentará aprovecharse del momento que hoy vive su rival. La era Monasterio arrancó con victoria de local ante Estudiantes de Rìo Cuarto pero después empató ante All Boys y volvió a igualar el miércoles por la noche. Por eso San Martín buscará volver a reencontrarse con la victoria fuera de San Juan y tiene una chance inmejorable ante el equipo homónimo.

Solo nueve partidos dirigió Delfino al Santo tucumano, el entrenador que llegó en noviembre del año pasado para reemplazar a Pablo De Muner, sumó 11 puntos en el actual certamen de ascenso, producto de tres triunfos, dos empates y cuatro derrotas, la última ante el CADU -equipo recién ascendido y dirigido por el ex Desamparados Santiago Davio- terminó por acentúar el mal presente del equipo norteño. Más allá de la salida del técnico Iván Delfino, al DT le podrían seguir algunos jugadores ya que la directiva no descartó la rescisión de los contratos debido a la falta de conducta.

“Todo aquel jugador que no haya tenido la conducta que merece San Martín de Tucumán, tendrá su consecuencia. Nosotros hicimos firmar por primera vez un código de conducta a los jugadores. Por eso, todo aquel que no cumpla con ello tiene un camino claro: la rescisión del contrato. Algún jugador sentirá el peso de no haber sido profesional como corresponde”.

El dirigente advirtió que se podrían dejar sin efecto contratos ante el bajo rendimiento futbolístico del equipo durante el torneo de la Primera Nacional. “Vamos a ver el domingo si era por el técnico o por los jugadores”, expresó. Y prosiguió: “Escuché a Iván Delfino decir que éstos no jugaban a nada y que lo que les decía en los entrenamientos no lo hacían en la cancha (…) No es mi estilo bajar al vestuario, pero apremiado por la necesidad lo hice la vez pasada. Le pedimos: ‘muchachos, esto es San Martín, la gente junta peso por peso para venir a la cancha; Respetemos a la institución, que tiene una gran trayectoria”, se expresó duramente el presidente.

Este domingo cuando reciba al San Martín sanjuanino, el equipo tucumano tendrá técnico interino. Alexis Ferrero, tomará las riendas del equipo en forma interina hasta que se consiga un nuevo entrenador. Lo acompañarán Ariel Martos, Sergio Saavedra y Fabián Velárdez. San Martín, el de San Juan, se encontrará con una chance única que le permita dar el batacazo y cosechar la segunda victoria desde que asumió Monasterio.