El comienzo del campeonato de la Primera Nacional, anunciado para el próximo 7 de noviembre y cuyo único representante sanjuanino es San Martín, se postergará por espacio de no menos dos semanas, al no estar definido todavía el formato de la competencia que arrojará dos ascensos a la Liga Profesional 2021.



El presidente de AFA, Claudio Tapia, había anunciado que el 7 de noviembre iba a comenzar el principal certamen de ascenso del fútbol argentino en las puertas mismas de la Casa de Gobierno, la misma tarde en que se resolvió el retorno de toda la actividad, empezando por la Liga Profesional que tomará impulso el próximo viernes.



Sin embargo, según indicaron esta tarde fuentes afistas, el formato de disputa de la competencia que contiene a 32 participantes todavía no está definido.



El certamen se interrumpió a mediados de marzo pasado por la pandemia de coronavirus cuando la forma de disputa era en dos zonas y cada ganador obtenía la chance de jugar una final entre sí por el primer ascenso, algo que provocó un reclamo ante el TAS de San Martín de Tucumán porque además ostentaba la primera posición en la tabla general, pero su pedido fue rechazado.



El líder de la otra zona era Atlanta, pero no recurrió al mismo recurso que los tucumanos para que los den por ascendidos cuando la suspensión transitoria del campeonato se transformó en definitiva.



Una probable forma de disputa del nuevo torneo sí consideraría esas posiciones para privilegiar a los que estaban mejor ubicados en determinadas instancias de definición. En principio la nueva fecha tentativa para empezar el certamen es el 21 de noviembre. Ese mismo día también se iniciará el Federal A.