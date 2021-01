Equipo que gana, no se toca. Al menos eso dicen los que saben en el fútbol pero en San Martín todo está por verse. Es que después del triunfo y la clasificación en Puerto Madryn, hoy será día clave para confirmar los mismos once o si el técnico Paulo Ferrari se inclina por algún retoque, especialmente en la defensa. La agenda pre Tigre está completa con prácticas en horario matutino y hoy no será la excepción para la rutina que viene llevando adelante el cuerpo técnico. Siempre en el Hilario Sánchez, este viernes será día de fútbol formal para los futbolistas verdinegros y es probable que salga la formación inicial. La única duda que persiste en el campamento de San Martín es la continuidad de Francisco Alvarez como primer marcador central o si Fernando Cosciuc, ya absolutamente recuperado de su molestia física, vuelve a ser pareja en la zaga central con Gastón Hernández. Esa es la duda que se mantiene y que podría quedar resuelta hoy. Para tranquilidad del técnico Ferrari, San Martín tiene plantel completo a disposición ya que solamente el convaleciente Franco Aguirre es la única baja por problemas físicos tras su rotura de ligamentos cruzados. Mientras que en rubro amonestaciones, el que está al límite es el capitán, Nicolás Pelaitay, quien acumula 4 amarillas y está al borde de una suspensión, considerando que de pasar a la otra instancia se podría venir una seguidilla de partidos. Con todo esto, el probable equipo sería con Cozzani en el arco; Molina, Alvarez o Cosciuc, Hernández y Aguirre en la defensa; Berterame, González, Pelaitay y Ruiz en el mediocampo; Giménez y Rescaldani en el ataque.

En tanto, la agenda de trabajo marca que el sábado habrá nuevamente práctica por la mañana y que por la tarde, en vuelo chárter, el plantel de San Martín volará a Buenos Aires donde concentrará en el predio de la selección en Ezeiza para esperar el partido contra Tigre del domingo en cancha de Estudiantes de Buenos Aires. Luego del partido y en el caso de que terminara en triunfo, San Martín podría quedarse en Buenos Aires a la espera del otro cruce que ya sería el miércoles 20. Sin margen de error, viniendo de la parte baja, el Verdinegro sabe que está a la mano del que sea para pelear por su ilusión.

Dirige Echavarría

Está confirmado que el árbitro Pablo Echavarría -por primera vez en la temporada- será el juez del partido de este domingo entre San Martín y Tigre, secundado por Diego Verlotta como asistente 1 y por Gerardo Lencina como asistente 2. El cuarto árbitro será Sebastián Zunino.

Martínez no haría cambios en Tigre

El flamante técnico de Tigre, Diego Martínez, refiriéndose al diagnóstico que hizo del plantel en estas primeras prácticas, sostuvo que "el grupo mostró mucha predisposición y actitud sabiendo la magnitud de lo que se viene y las cosas que nos jugamos en tan poco tiempo". Y agregó: "El modelo de juego no lo tenemos definido todavía. Estamos en ese proceso acelerado de conocer a los jugadores día a día. No se si va a haber alguna variante muy particular con respecto a la propuesta de Blengio, porque el equipo de alguna manera está configurado en cierta estructura de juego. Lo que si, venimos a renovar la energía". Dejando entrever que no habría demasiados cambios para San Martín: Gonzalo Marinelli en el arco; Martín Galmarino, Facundo Giacopuzzi, Néstor Moiraghi y Sebastián Prieto en la defensa; Cristian Zabala, Sebastián Prediger, Diego Becker y Gabriel Compagnucci; Ijiel Protti y Pablo Magnin en el ataque.