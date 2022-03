Sabiendo de la necesidad de volver al triunfo y aún masticando bronca por el empate que no debió ser en Santiago del Estero, en la agenda del Atlético San Martín hoy es día de definiciones para terminar de delinear la formación que el domingo recibirá al Deportivo Riestra por la cuarta fecha de la Primera Nacional. El técnico Facundo Villalba realizaría hoy una práctica formal que podría darle nombres a la formación de arranque, aunque después del funcionamiento y el rendimiento de lo que mostró el equipo ante Güemes, no se avizoran modificaciones excepto la posibilidad del regreso de Dante Alvarez en la defensa, si es que se recupera, pero el juvenil Gastón Vega tiene grandes chances de continuar como titular. El sistema de trabajo del Luigi Villalba nunca confirma formaciones pero al menos deja pistas de lo que podría poner ante Riestra, un rival que viene encumbrado y hoy aparece en la tercera colocación de la tabla.



En San Martín, el perfil de equipo ya asomó y la presencia del goleador Sebastián Penco quedó más que justificada con su tanto ante Güemes en el regreso a la vida del Verdinegro. De no mediar inconvenientes, Villalba iría con Nicolas Avellaneda en el arco; Pablo Aranda, Augusto Aguirre, Jonathan Botinelli y Gastón Vega o Alvarez en la defensa; Jeremías Rodríguez Puch, Martín Rivero, Damian Lemos y Franco Aguirre en el mediocampo; Matías Giménez y Penco, en la ofensiva. Una formación que empieza a salir de memoria porque es la apuesta del técnico y porque rinde en cancha.



El Deportivo Riestra de Guillermo Duró viene de ganarle a Atlanta en la última fecha y de no mediar inconvenientes repetiría formación para llegar a San Juan. Así iría con Matías Vega; Gustavo Benitez, Francisco Baranosky, Jonathan Goya y Yaison Murillo; Nahuel Pereyra, Tomás Villoldo, Jonathan Goitia y Walter Acuña; Rodrigo Insúa y Gustavo Fernández, autor de l gol ante el Bohemio el pasado fin de semana.



En tanto se confirmó que Jorge Baliño será el juez del partido de este domingo a las 17,30 en el Pueblo Viejo, secundado por Juan Pablo Millenaar, como primer asistente y Gonzalo Ferrari, como segundo. Mientras que Luis Martínez será el cuarto árbitro.



En el futuro inmediato, tras el partido contra Riestra de local, Atlético San Martín tendrá que afrontar una salida compleja cuando visite el viernes 11 desde las 20 a Belgrano en Córdoba, considerando que el Celeste de Alberdi es el único con puntaje ideal en este comienzo de temporada, potenciado tal vez más cuando es local ante su gente.

Oficial 2022: otro empate con Colón

En el torneo de la Liga Sanjuanina, Atlético San Martín sigue sin poder festejar tras la disputa del partido pendiente de la segunda fecha del Oficial 2022. Esta vez, como local en el Predio Emmanuel Mas, el Verdinegro igualó 3-3 con Colón Junior que tampoco ha podido ganar en este inicio de temporada. Agustín Ramos abrió la cuenta para San Martín, empató transitoriamente José Campos pero luego Víctor Lanosa y Juan Schiany pusieron al local 3-1 arriba. Pero llegó la reacción de Colón que descontó de penal a través de Hernán Rodríguez y en el final, logró el agónico empate con el tanto de Nicolás Fernandez para terminar igualando el partido.