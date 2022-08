Los interrogantes son pocos pero merecen más análisis y esperando hasta el final, recién hoy habrá definiciones en la formación del Atlético San Martín y será previo al viaje nocturno hacia Rafaela donde el domingo visitará al local, Atlético, en partido válido por la fecha 31 de la Primera Nacional. El entrenador Raúl Antuña le pondrá nombres a la formación titular en la práctica de este viernes en San Juan y uno de los puntos a resolver es la vuelta de Matías Escudero a la zaga central, sabiendo que ya cumplió con la sanción por las 5 amarillas y agregando que el capitán, Jonathan Botinelli tiene que cumplir con la fecha de suspensión por el límite de amonestaciones. Ese es el cambio 'cantado' pero nada está definido y el entrenamiento en Concepción servirá para decidirlo. El otro punto que abre interrogantes es la vuelta de Damián Lemos como titular, después de ocho fechas de ausencia. El volante, clave en el sistema verdinegro, había jugado de arranque el pasado 26 de junio en Santiago del Estero pero luego se lesionó y recién volvió a tener minutos ante Brown de Puerto Madryn. Ese es otro de los lugares a resolver pero todo indica que Ignacio Antonio, de enorme evolución en las últimas fechas, no se toca. El resto de la formación, en nombres y en el sistema de jugar con línea de cuatro en defensa, dos volantes de contención, tres de salida y un punta es el que más se adaptó y le rindió al técnico Antuña en los últimos partidos. Una probable formación sería con Nicolás Avellaneda en el arco; Alejandro Molina, Augusto Aguirre, Matías Escudero y Dante Álvarez en la defensa; Martín Rivero e Ignacio Antonio en la contención; Tomás Fernández, Sebastián González e Ignacio Lago más adelante y Nicolás Franco en el ataque. Casi que sale de memoria tras los últimos triunfos.

Hoy será día de fútbol para el plantel verdinegro y la palabra la tendrá el Purruco Antuña que con la confirmación del equipo, luego completará la lista que a las 22 emprenderá viaje a Rafaela para intentar ganar como visitante y perfilar definitivamente su lugar en el Reducido donde hoy ocupa la posición 10. Luego, en el futuro, el sábado 3 de septiembre, el Verdinegro será local de Santamarina de Tandil en San Juan,.

MEDRÁN CAMBIA

Claudio Bieler vuelve en Rafaela

Regreso. Claudio Bieler estará desde el comienzo en la Crema tras su ausencia.

Para recibir a San Martín, el que podrá reaparecer es Claudio Bieler. El capitán y goleador (suma 10) ya cumplió con la fecha de suspensión y seguramente irá junto a Gonzalo Lencina en la ofensiva; mientras que se aguardará la evolución de Marco Borgnino, quien padece una molestia en la zona del pubis. Otra incógnita se plantea por la banda derecha del medio campo. Nicolás Laméndola tuvo un gran partido por Copa Santa Fe ante Sportivo Norte y sumó unos cuantos 'porotos'. Se mantendría Ayrton Portillo, pero el tucumano pide pista. Y si llega a estar en condiciones Borgnino podría dejar su lugar el mediocampista ofensivo nacido en esperanza.

El plantel que comanda Ezequiel Medrán trabajó por la mañana en el predio Tito Bartomioli, donde desarrolló trabajos con pelota en espacios reducidos. El DT aún no dio indicios del probable once titular pero hoy llegarán los primeros minutos de fútbol, y mañana será el ensayo 'fuerte' en el propio estadio. De no mediar inconvenientes el probable 11 que salte a cancha el domingo sería con Julio Salvá; Juan Galetto, Fabricio Fontanini, Mauro Osores y Federico Torres; Ayrton Portillo o Nicolás Laméndola, Facundo Soloa, Nicolás Aguirre y Guillermo Funes; Lencina y Bieler.