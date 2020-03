Dos pasos para atrás. Desde lo futbolístico y desde lo estadístico, Atlético San Martín no hizo más que desnudar sus propias limitaciones para terminar cayendo por 2-0 con Barracas Central por la fecha 20 de la Zona de la Primera Nacional. Es que la pobrísima imagen del Verdinegro terminó justificando el resultado final porque nunca pudo imponer condiciones, nunca llegó con peligro, nunca tuvo juego asociado y para colmo, pagó carísimo sus errores. Arrancó mal y terminó mal. No le salió nada al equipo que maneja Hugo Garelli. Comenzó distraído y en ese regalo, antes de los 9" ya perdía cuando Valenzuela dibujó en el área y le sirvió a Franco Niell para que el ex Gimnasia abriera la historia para Barracas. No hubo respuesta en San Martín. Se fue afuera Palacios Alvarenga por lesión, se quedó condicionado en ataque y el ingreso de Nico Bertochi no ofreció soluciones. Intentó equilibrarlo San Martín pero jamás en todo ese primer tiempo pudo armar juego, asociarse. Nunca puso un delantero mano a mano, nunca inquietó a Elias Gómez y sobre el final, llegó otro regalito que Barracas Central no desperdició. Niell encaró, lo buscó a Valenzuela, giró, se tomó su tiempo, metió el taco y le quedó a Niell servida para que cruzara el centro al segundo palo donde Facundo Castro eligió lugar para cabecear al gol.

En el complemento, San Martín fue más de lo mismo. Sin respuestas anímicas, con la impotencia en cada maniobra, el corazón que pusieron los futbolistas sanjuaninos no alcanzó nunca para tratar de acortar distancias. Una sola jugada de Cristian Sánchez, que definió al primer palo de Gómez, fue la única acción de peligro de todo el partido. Una muestra de lo que fue el rendimiento de San Martín en lo colectivo y en lo individual. Barracas, con un libreto sencillito, aprovechando todo, se fue haciendo dueño de un partido que lo sacó de un flojo momento en su campaña.

San Martín quedó en deuda. Con su presente, con su futuro y con las expectativas de su gente que se sigue ilusionando con la posibilidad de pelear el ascenso. No fue una derrota más. Fue retroceder en todo sentido.



Contra Morón

Por la fecha 21 de la Primera Nacional, el próximo rival para San Martín será el domingo 15, contra Deportivo Morón a partir de las 19 horas en el estadio Hilario Sánchez, sabiendo que será vital volver a la senda victoriosa en San Juan.

Garelli, frontal: "Una tarde negra"

Para el entrenador interino de Atlético San Martín, no hubo demasiadas vueltas. San Martín jugó mal, no hizo las cosas como debía y lo terminó pagando: "No fue bueno el partido. Había un ambiente raro pero eso no justifica lo que hicimos desde lo futbolístico. Fue una tarde negra en la que no salió nada. Igual, me quedo con la respuesta anímica de los jugadores que pueden levantar esto en la próxima semana contra Morón. Nunca pudimos entrar en partido. Nos costó demasiado todo y creo que lo mejor no fue haber perdido a nadie por expulsiones". Sobre el arbitraje, afirmó que "se había hablado de algo extraño con el arbitraje pero eso no es excusa para lo que generamos. No fue un buen partido y eso es fútbol. De mi futuro no hablo, sólo la dirigencia es la que tiene la palabra porque yo soy un empleado del club que recibe órdenes y voy a estar donde me toque estar pero vamos a seguir trabajando de la misma manera para salir adelante".