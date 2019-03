Triunfo. San Martín necesita volver a ganar urgente. Su último triunfo fue con Estudiantes en San Juan. Hoy, le quedan dos partidos como local y mínimo tendría que ganarlos para intentar quedarse.



Doce puntos, cuatro fechas, dos afuera, dos adentro. Esas son las cifras que manejan los próximos días del Atlético San Martín que quedó en descenso después de la fecha 21 cuando no pudo contra Godoy Cruz y Patronato lo hundió ganándole a Huracán. Lanús, en Buenos Aires, luego Argentinos Juniors en San Juan, después Colón en Santa Fe y finalmente Talleres en el Pueblo Viejo son las escalas que le quedan, pero repasando la pelea por la permanencia con el lote de los que están en la zona roja, el fixture no deja de ofrecerle chances de salvación, pero claro dependiendo de su rendimiento y de que vuelva a ganar. La lucha por quedarse tiene sus protagonistas ya más que confirmados. Desde Gimnasia de La Plata hasta San Martín de Tucumán, pasando por Argentinos Juniors, Patronato de Paraná, San Martín sanjuanino, Belgrano de Córdoba y Tigre. De ese grupo quedarán los condenados. Y viendo el programa, fecha a fecha, San Martín que hoy está un punto por debajo de Patronato, tendrá ya a mano una chance de alcanzarlo e incluso superarlo porque en la fecha 22, Patronato se enfrentará con Belgrano en choque directo de dos que pelean por quedare. Pero claro, el Verdinegro tendrá una excursión más que compleja a Lanús que en el caso de terminar en triunfo podría sacarlo del descenso siempre que Patronato y los cordobeses no se puedan ganar entre sí. El camino de todos los amenazados es complejo. Tigre, envalentonado por el ciclo Gorosito, tiene por delante partidos duros como contra Racing y contra River, mientras que Belgrano además de jugar contra Patronato se cruzará en el camino de Racing, Lanús y Godoy Cruz. Mientras que San Martín de Tucumán sueña sabiendo que los números le dan pero necesitará ganar no menos de 9 puntos de los que restan.

Forestello decidió jugar al misterio



Tras el empate con Godoy Cruz y la victoria de Patronato que lo pusieron a San Martín en zona de descenso, en Concepción fue trabajo con muy pocas declara­ ciones y este miércoles, el técni­ co decidió que la práctica de fút­ bol fuera a puertas cerradas si acceso a la prensa. Trascendió que no habrán demasiado cam­bios a excepción de la salida obligada de Alex Silva lesiona­ do. En su lugar seguiría jugando Facundo Erpen, mientras que Juan Rodríguez sería el zaguero central junto a Francisco Mattia. El resto, con algunas especula­ ciones por el sector derecho del mediocampo y la chance de que Osorio Botello sea titular.