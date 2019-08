Definiciones. Rubén Darío Forestello metió mano en la formación para debutar en Córdoba y con cuatro cambios respecto del equipo que cayó en la Copa Argentina.

Se terminó la maratónica pretemporada que por más de 60 días tuvo a San Martín en proceso de preparación. Con equipo definido y cuatro modificaciones respecto de la formación que jugó en Cutral Co por la Copa Argentina ante Villa Mitre, el conjunto verdinegro cerró su preparación con la última práctica a puertas cerradas en Concepción y cerca de la medianoche viajó a Córdoba donde mañana lo recibirá Belgrano desde las 18 por la primera fecha de la Zona A.



Las ausencias forzadas de los dos marcadores centrales más la decisión de buscar más juego en el medio motivaron la decisión de Forestello de meter cuatro modificaciones, respetando el modelo de las dos líneas de cuatro. Así, debutarían como titulares Rafael Barrios en la defensa y también Facundo Monteseirín, quien jugó ya en Neuquén reemplazando a Mattia lesionado en ese juego. Pero además tendrán estreno desde el primer minuto Nicolás Bertocchi y Julio Ramírez, dos volantes de neto corte creativo y ofensivo.



En el arco estará el capitán Luis Ardente, quien estuvo en algún momento de esta pretemporada muy cerca de irse a Colón de Santa Fe pero finalmente se quedó en San Juan sabiendo que es clave para San Martín. En la defensa, sin Mattia lesionado y sin Arian Pucheta suspendido por dos fechas, Forestello armó la zaga central con Gonzalo Prósperi como primer central más Monteseirín. Por los laterales, se produciría el debut absoluto del ex All Boys Rafael Barrios como lateral derecho mientras que Ian Escobar seguirá por la izquierda. En el mediocampo, el que se adueñó de la posición es Luis Jérez Silva que desde que llegó desde Dorados de Sinaloa estará junto a Marcos Gelabert por el centro del mediocampo, mientras que por la derecha irá Julio Ramírez en reemplazo de Marcos Fernández quien había sido fija en el esquema de Forestello en toda la pretemporada. Mientras que por la izquierda, la opción final es la de Nico Bertocchi que le terminó ganando la pulseada a Cristian Barinaga.



En el ataque, dos conocidos y probados: Martín Bravo junto a Humberto Osorio Botello. Dos que al técnico le respondieron y que vuelve a ratificar en la ofensiva de un equipo que en los amistosos tuvo poco gol y que necesita recuperar urgente esa faceta pero ya en plena competencia.

En Belgrano no hay misterios

Alfredo Berti realizó este jueves un trabajo táctico donde se vieron dos variantes respecto del "11" titular del miércoles.



Uno de los cambios fue obligado ya que Gastón González sufrió una trombosis hemorroidal y no sólo se perdería este partido, sino también el de la segunda fecha. La otra variante fue táctica.



En lugar de González ingresó Rivero, mientras que en el lateral derecho "el Mono" Quiroga jugó en lugar de Almeida.



Así, la formación titular con la que trabajó Berti estuvo integrada por Rigamonti; Salas, Erramuspe, Novillo y Quiroga; Bernardello; Sequeira, Rivero, Tomasetti y Luján; Vegetti.



Por otra parte, Lucas Acosta sigue entrenándose al margen del equipo y Enrique Borja, con un problema muscular, tampoco está trabajando a la par del resto.



En el Celeste de Córdoba, la presión por regresar rápidamente a la Superliga de AFA lo ha convertido en uno de los favoritos para pelear alguno de los ascensos. Alfredo Berti hizo un tremendo recambio en la formación del Pirata respecto del que descendió y tiene nombres trascendentes como Rigamonti en el arco, Hernán Bernardello en el mediocampo y Pablo Vegetti en el ataque, como para sostener sus ilusiones.

Continúa la primera fecha

Estudiantes de Río IV será local en Córdoba ante Temperley y Mitre de Santiago del Estero recibirá a Estudiantes de Buenos Aires, por la Zona A, en los dos partidos que se jugarán hoy por la primera fecha del torneo de la Primera Nacional. El partido en Córdoba comenzará a las 21.30, con el arbitraje de Luis Lobo Medina, en tanto que en Santiago se iniciará a las 22 con Ramiro López como referí, ambos televisados por TyC Max.



Estudiantes de Río IV, recién ascendido del Federal A y que en los años 80 jugó los viejos "Nacionales" codeándose con Boca y River, buscará mantenerse en la categoría con Marcelo Vázquez como DT. Temperley, dirigido por Cristian Aldirico, es uno de los equipos candidatos a ocupar los primeros puestos.



En Santiago, Mitre, incentivado por el ascenso de su vecino Central Córdoba a la Superliga, procurará protagonismo en esta campaña.