Agenda. La Superliga ya está a la vuelta de la esquina para San Martín y ayer el plantel de Coyette tuvo un día cargadito. Trabajó en doble turno y con plantel completo, mientras que entre hoy y mañana definirá su formación para visitar a Belgrano.

Comenzó la recta final para Atlético San Martín de cara a su debut en la Superliga de AFA ante Belgrano de Córdoba, este sábado desde las 20 y con el arbitraje de Germán Delfino. Es que la semana previa al comienzo de una temporada que asoma ser durísima, arrancó con la incorporación del volante Matías Sánchez, nacido futbolísticamante en Racing de Avellaneda, campeón de la Libertadores con Estudiantes de La Plata en 2009 y de último paso por el fútbol de Australia desde donde llega a San Juan. Con Sánchez, San Martín llegó ya a las 16 incorporaciones para esta nueva presencia en la máxima categoría del fútbol argentino. Hasta hoy las incorporaciones son: Juan Gabriel Rodríguez (Almagro, defensor), Diego Cardozo (Atlante de México, volante), Nazareno Solís (Huracán, delantero), Franco Cristaldo (Defensa y Justicia, volante), Gonzalo Castillejos (Apollon Smyrnis de Grecia, delantero), Fernando Brandán (Temperley, volante), Martín Bravo (Pumas de México, delantero), Hernán Da Campo (Rosario Central, volante), Gianni Rodríguez (Peñarol de Uruguay, defensor), Francisco Grahl (Atlético Tucumán, volante), Alex Silva (Peñarol de Uruguay, defensor), Daniel Opazo (Newell"s, delantero), Pablo Palacios Alvarenga (Gimnasia Mza, delantero), Federico Milo (Arsenal, defensor), Facundo Erpen (Lobos Buap de México, defensor) y Matías Sánchez (Melbourne Victory de Australia, volante).



Pero en lo estrictamente futbolístico y apuntando al debut en Córdoba, el plantel que conduce Walter Coyette ayer trabajó en doble turno. En la mañana, desde las 10,30 hizo trabajos físicos y con pelota en espacios reducidos donde Matías Sánchez ya tomó contacto con sus nuevos compañeros; y por la tarde volvió a entrenar en el estadio Hilario Sánchez Rodríguez. Para hoy está previsto una práctica desde las 10 en el Bicentenario de Pocito, mientras que mañana volverá a trabajar en Concepción en horario matutino y a las 23 partirá hacia Córdoba.

Oficial. San Martín ya está casi listo y mostró sus caras nuevas para afrontar la Superliga de AFA.

Belgrano termina de armarse



Las partidas de Cristian Lema, Erik Godoy, Cristian Romero y Marcelo Benítez obligaron a que Belgrano se reforzara, primordialmente, en la última línea. Por eso, llegaron Miguel Martínez, Matías Nani, Sebastián Olivarez y Hernán Menosse. Sin embargo, para el debut del sábado a las 20 contra San Martín (SJ) en Alberdi, el entrenador Lucas Bernardi no podrá contar con los dos primeros por estar suspendidos. Y los que jugarán tendrán un reto sumamente importante: demostrar que no les pesa la inactividad que arrastran en lo que va de 2018 en lo que se refiere a competiciones oficiales. Olivarez aún no jugó partidos oficiales este año. Sumó sus últimos minutos en cancha con la camiseta de Godoy Cruz hace casi un año. Lo de Menosse es parecido: tampoco jugó un solo minuto para el Granada, de la segunda división española, durante el primer semestre de 2018. Bernardi lo definirá en las próximas horas cuando haga fútbol formal.