Que se repita. En Concepción quieren volver a festejar y el esperado debut como local de San Martín promete buen escenario para que así suceda.

Pasó el debut. Fue empate en Córdoba y ante uno de los que peleará arriba y en el balance, el punto es más que positivo. Por eso, para San Martín el segundo paso en este regreso a la Primera Nacional tendrá que ser en firme y para eso, tratará de hacerse fuerte recibiendo a Estudiantes de Caseros, que comenzó haciendo ruido ganandole en Santiago del estero a Mitre y siendo uno de los punteros de la Zona A. Con algunas lesiones que lo complicaron más ausencias que ya se preveían, en San Martín es el momento de consolidar ese punto en Córdoba, con una victoria en Concepción.



Es lo que su gente quiere, sabiendo que el objetivo primordial pasará por levantar en lo futbolístico, con más volumen de juego, con mas contundencia. Es que el paso por Belgrano en Córdoba fue más que importante desde lo estadístico que desde lo futbolístico y a esa necesidad le apuntarán desde el minuto cero ante un equipo que comenzó derechito de visitante, con todo lo que eso implica.



En la semana, la duda pasó por la mejoría del goleador colombiano Humberto Osorio Botello. Una contractura lo sacó del debut en Córdoba y para el técnico Forestello es una pieza clave. Lo esperarán hasta el último momento y es tal vez el tema de toda la previa en Concepción. Pero las lesiones no quedaron ahí ya que se terminó de confirmar el desgarro de Gonzalo Prósperi que lo tendrá afuera de la consideración del cuerpo técnico por varios días. La chance de consolidarse para el sanjuanino Francisco Alvarez seguiría abierta en el fondo en dupla con Facundo Monteseirín de enorme debut en Córdoba. Pero si bien inquieta la evolución final de Osorio en el ataque, la generación de juego en el mediocampo es el gran tema de la previa a este comienzo como locales. Forestello paró un mediocampo en Córdoba con mucha marca juntando a Pelaitay y a Jerez Silva, dejando la creación en Gelabert y Bertochi. No se le dio demasiado y Belgrano le quitó la pelota. Terminó con Marcos Fernández con más marca pero ahora la decisión pasa por ser profundos como locales. Ramírez, de buena pretemporada, podría ser una de las cartas que apueste el técnico pero el hermetismo fue total en los tres últimos días de práctica y nada está confirmado.



Enfrente estará Estudiantes que llegará con el mismo modelo, con los mismos nombres y con la seguridad que en Santiago del Estero no desentonó en el comienzo. El Pincha de Caseros sabe lo que hace y no parece dispuesto a perdonar los errores de un San Martín que quiere encontrar su identidad. Sin nombres rutilantes, con un esquema sólido, Estudiantes tuvo un dibujo más que complejo en el debut con dos salidas y ya pasó una con éxito.



San Martín es dueño de casa. Necesita potenciar ese punto en Córdoba con una victoria en casa. Así, arrancará definitivamente derecho en la temporada donde los objetivos pasan por ser protagonista de la lucha por volver a la Superliga. Ser local suma, ser local potencia y ante su gente, San Martín irá por ese baño de fútbol que lo perfile.



Las entradas



Con venta anticipada que comenzó ayer, hoy desde las 8,30 seguirá la venta de las localidades para el debut de San Martín como local. La General tendrá un costo de 300 pesos, Platea Este y Oeste, 500 pesos, Platea Oeste Alta, 700. Damas, Menores y Jubilados pagarán 100 pesos. Recordando que hubo un régimen especial para los socios retrasados en los pagos.