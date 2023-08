Nueve puntos perdidos son demasiado para cualquier campaña. Así, de estar en algún instante como líder, San Martín pasó a quedarse afuera del Reducido en una caída que preocupa pero que aún está a tiempo de frenar. Para eso, hoy solo le sirve ganar cuando sea local del entonado presente de All Boys, en partido válido por la fecha 28 de la Zona A de la Primera Nacional. No será un partido más para el Verdinegro. Será jugar con la urgencia y la presión de recuperar el terreno perdido, de no soltarse del ritmo de los que mandan arriba y, fundamentalmente, volver a creer en su propuesta. Una idea que respeta la pelota, que intenta ser siempre ofensiva pero a la que le falta la contundencia clave para transformar ese prolijo andar en puntos ganados. Ese, es el gran rival que tiene encima San Martín hoy por hoy. Pero claro, el camino ya no empieza a importar. Lo que vale es llegar y San Martín hoy será dueño de su destino. Con retoques tácticos, con algunos regresos en la formación, el Verdinegro irá por todo lo perdido.

San Martín jugará el próximo miércoles 16 ante Nueva Chicago en Mataderos a partir de las 15.30, por la fecha 29 de la Zona A.

En la semana, la buena noticia fue la confirmación del regreso de Jonatan Blanco a la zona de volantes, tras su ausencia en Río Cuarto. Su vuelta compensa la salida de Francisco Grahl que no pudo terminar el partido contra Estudiantes por una severa contractura. Con ese movimiento en el mediocampo, se dio un nombre por nombre en los tres integrantes de esa zona: Blanco y Pelaitay, sumando además como titular a Alexis Vega.

En la defensa, el entrenador Monasterio volvería a la línea de cuatro que utiliza en San Juan, con la vuelta de Alejandro Molina por el sector derecho, mientras que la gran duda está en la vuelta del capitán Abel Masuero como primer central tras recibir el alta médica o elegir entre Aguirre o Villegas para completar la zaga central con Agustín Sienra. Agregando a Leonel Bontempo como fija por la izquierda. En el ataque, la dupla de Marcos Arturia y Matías Donato tendrá crédito abierto una vez más, respaldados por ese estreno goleador ante Morón en el que los dos convirtieron los goles Verdinegros. Mientras que la creación seguirá siendo propiedad de Sebastián González que tendrá que estar más lúcido que nunca para abrir lo que se supone será el planteo visitante.

Precisamente, All Boys viene en ascenso. Tres triunfos en línea lo sacaron de zona de descenso y le abrieron otras expectativas pero tendrá que soportar la presión de un San Martín que necesita ganar. No será rival sencillo. Duro, cerrado y práctico, el Albo de Norberto Paparatto se convertirá en el juez de un Verdinegro al que los tiempos no lo ayudan.