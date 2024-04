No es un partido más. El Interzonal de la fecha 13 de la Primera Nacional pondrá al Atlético San Martín cara a cara contra Atlético Rafaela unidos y enfrentados a la vez por un presente de más de siete fechas sin victorias para ambos. Es clave ganar y con todos los cuidados necesarios para no cometer errores, el entrenador verdinegro, Raúl Antuña, eligió la espera hasta el último entrenamiento de la semana que será hoy para terminar de ponerle nombres a los once titulares que mañana buscarán terminar con esa racha amarga sin poder ganar. El empate contra Arsenal, con todos los ingredientes que tuvo en el medio, sirvió para sacar algunas conclusiones y en la agenda de la semana, el técnico sanjuanino insistió en esos aspectos. Con la necesidad de tener equilibrio en el medio y encontrar volumen de juego en posiciones de ataque, Antuña probó algunas variantes. Pero el tema a resolver sigue siendo la falta de eficacia y contundencia. En los nombres, las especulaciones son varias pero hoy se terminará de confirmar con el entrenamiento del equipo.

Matías Borgogno es dueño del arco, en la defensa Ale Molina por derecha es número puesto, mientras que en la zaga Caseres y Sienra vuelve a ser dueños de esas posiciones y la vuelta de Dante Álvarez por Marchio asoma como la gran novedad. De ahí para adelante, la apuesta a la dupla de volantes de recuperación como Pelaitay y López García parece decidido, colocando por delante una línea de tres volantes con mucha llegada y juego con Tomás Fernández abierto a la derecha, Sebastián González por la izquierda y Maxi Casa por el centro. Quedando Nico Franco como punta.

La necesidad de triunfo, para ambos, es imperiosa. La Crema acumula ocho juegos sin poder sumar de a tres, con cuatro derrotas al hilo; mientras que los sanjuaninos ya suman siete sin ganar, con seis empates seguidos. El historial de enfrentamientos entre los dos clubes es amplio. Son 41 partidos en el profesionalismo con 11 victorias para Atlético, 15 para el Santo y en 15 ocasiones dividieron puntos. La Crema le marcó 50 goles y San Martín 54. En San Juan, manda San Martín. De 21 partidos Atlético pudo ganar en 3, igualaron 8 y en 10 ocasiones se impuso el Verdinegro.

Hoy, tres partidos por la jornada 13

En la Zona A, la actividad tendrá tres partidos este sábado. A las 14,30 el colero Tristán Suárez recibirá en su cancha a Estudiantes de Buenos Aires, mientras que a las 16,35 otro de los que anda en la parte baja de la tabla como Patronato de Paraná, será local ante el ascendido Talleres de Remedios de Escalada. A las 18,40 en Carlos Casares, Agropecuario se convertirá en examinador de San Martín de Tucumán. El domingo, la fecha se completará desde las 15 con Brown (PM)-Arsenal; a las 15,30 Alvarado-San Miguel; a las 16, en Jujuy, Gimnasia-Maipú; a las 16,30 en Santiago del Estero jugarán Guemes con Ferro. A las 19,10 All Boys recibirá a Chacarita y a las 21,10 en Córdoba, Racing será local de Quilmes.