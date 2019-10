Trabado. El defensor de San Martín Emanuel Yori y el volante ofensivo de Sportivo Cristian Molina, se disputan la pelota. Ambos anotaron su gol ayer en el clásico, que al final terminó en festejo verdinegro porque el equipo del Gino alcanzó la punta y sueña.

El abrazo final del plantel de San Martín al término del partido festejando como si fuese un campeonato, sirvió para sintetizar el enorme presente del Verdinegro en el torneo local. Ayer en su cancha, venció a Desamparados por 2 a 1 y alcanzó al líder Colón Junior en la cima de las posiciones del Torneo de Verano de la Liga Sanjuanina. El clásico disputado ayer abrió la 12da fecha del certamen que recién tendrá continuidad el próximo martes.



Este San Martín es un equipo diferente al que comenzó el torneo. Desde que Marcelo "Gino" Laciar asumió la dirección técnica el Verdinegro no paró de escalar y pasó de estar entre las últimas posiciones, a ser uno de los líderes del certamen. Muy contrastante es el presente de su eterno rival, Sportivo no logra salir del último lugar y si bien ayer comenzó ganando el encuentro, después que San Martín dio vuelta el marcador, nunca pudo salir del golpe.



Sportivo había comenzado mejor y se puso en ventaja a los 14 minutos cuando Michel García metió un centro desde la derecha para que "Chuky" Molina se abriera espacio entre los centrales para abrir el marcador en favor del visitante. La alegría no le duró mucho porque San Martín, que ya había dado aviso a los 16 cuando Landazuri cara a cara con el arquero Pablo Jofré no supo definir y definió lejos del travesaño, a los 21 llegó al empate. Juan Jofré cometió infracción y Sebastián Preziosa sancionó penal que Emanuel Yori, pegada al palo derecho del arquero víbora, anotó el 1-1. El encuentro fue de ida y vuelta, en Sportivo Michel García tuvo su chance y también Victor Lanosa en el Verdinegro. Cuando parecía que se iban al entretiempo empatados llegó un tiro libre para San Martín que Sezin ejecutó a la perfección venciendo a la barrera y anotando el 2-1 que no tendría variantes en el segundo tiempo. Es que el complemento fue chato, el juego fue cortado, Sportivo nunca encontró los caminos como para llevarle peligro al Verdinegro que se abrazó a su resultado, por eso el juego transcurrió lejos de los arcos. San Martín ganó el clásico y la punta. Su archirrival sigue sin encontrar la salida.